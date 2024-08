Un jour, une plage | Mohammedia, un spot pour avoir la pêche

La plage de Mohammedia, l’une des destinations les plus prisées par les estivants, offre bien plus que des moments de détente au bord de l’eau. Les passionnés de pêche y trouvent non seulement un lieu idéal pour s’adonner à leur passe-temps favori, mais aussi un espace de sérénité loin de l’agitation du quotidien.

Parmi ces passionnés, Mohammed se distingue par son amour inconditionnel pour la pêche. «C’est l’un de mes hobbies préférés. Je travaille le soir en tant que photographe pour des événements familiaux, et la pêche m’aide à évacuer le stress accumulé. C’est un véritable refuge où je peux me ressourcer», confie-t-il.

Au-delà du calme qui caractérise ce lieu, la plage est également équipée d’installations variées qui attirent un large éventail de visiteurs. «Les familles y trouvent leur compte avec des aires de jeux pour enfants et des terrains pour les sports, comme le basket et le football. L’accès est grandement facilité par un réseau de transport en commun bien développé, rendant ce petit paradis facilement accessible à tous», fait-il observer.