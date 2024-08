Un jour, une plage | Sid El Bachir, un petit bout de paradis à (re)découvrir

À une cinquantaine de kilomètres à l’est de Nador se niche un trésor caché qui gagne à être connu: la plage Sid El Bachir. Selon une habitante d’Oujda, qui vient se ressourcer sur les lieux pour la troisième fois avec sa famille, la propreté et la sécurité de cette plage sont ses plus grands attraits.

«À chaque visite, le constat reste le même: la propreté impeccable de la plage nous permet de profiter pleinement de nos journées en famille. C’est un endroit où l’on se sent bien, où l’on peut laisser les enfants jouer librement sans inquiétude», confie-t-elle.

Un autre visiteur, venant aussi d’Oujda, confirme la réputation de la plage comme un lieu privilégié pour les familles: «Le cadre est non seulement beau et agréable, mais il est également sécurisé et d’une propreté remarquable. C’est un endroit où il fait bon se détendre et profiter de la mer en toute tranquillité.»

Pour cette Marocaine qui réside à l’étranger, qui vient ici pour la deuxième fois, la plage de Sid El Bachir est devenue une halte incontournable lors de ses séjours au Maroc. «Dès notre première visite, nous avons été charmés par la beauté des lieux. L’accueil chaleureux des restaurateurs et la gentillesse des résidents ajoutent à l’agrément de nos vacances ici», partage-t-elle.