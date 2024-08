Un jour, une plage | Les sablettes, star incontestée des plages de Mohammedia

Située à 4 kilomètres des facultés de Mohammedia, entre la plage de Mannesmann et celle des Mimosas, la plage des Sablettes est sans conteste la plus fréquentée de la ville. Positionnée sur la dernière anse avant le pont Blondin et la commune de Mansouria, elle marquait autrefois le point de rencontre avec l’Oued Nfifikh.

La plage des Sablettes offre des conditions idéales pour les visiteurs: du sable fin à l’étendue spacieuse, des eaux à la température agréable, des vagues suffisamment fortes pour s’amuser sans risque, et quelques rochers semés sur les côtés, pour le bon plaisir des amateurs de pêche à la ligne. Les vendeurs ambulants en nombre garantissent que les estivants ne manquent de rien, tandis que des balades à dos de chameaux et poneys sont là pour divertir petits et grands.

Chaque année, cette plage attire une foule d’estivants. C’est un lieu prisé des familles, rassurées par la présence, tout au long de la journée, de membres des forces de l’ordre, ainsi que celle des éléments de la Protection civile, veillant sur la sécurité des baigneurs.

Si elle est fréquentée par nombreux habitants de Mohammedia, la plage des Sablettes occupe aussi une place particulière dans les préférences des touristes, provenant des villes voisines, principalement Casablanca. C’est le cas de Hakim, père de deux enfants, un habitué de cette plage depuis son jeune âge, qui est venu passer la journée en famille. «J’aime venir ici, car la plage est très propre, bien organisée et surtout sécurisée. Nous pouvons même laisser nos affaires et aller nous baigner, avec l’assurance de les retrouver à notre retour», déclare-t-il avec un sourire.

«On dépense environ 200 à 230 dirhams en tout et pour tout, y compris pour la location du parasol et des chaises. On ramène notre propre nourriture de la maison, mais le transport à lui seul, nous coûte 120 dirhams pour les 4 membres de la famille», explique Hakim, détaillant le budget de la journée.

Pour lui, la plage des Sablettes est l’endroit idéal pour échapper à la routine. «Pour changer un peu de l’ambiance de la maison et des cafés où l’on est constamment enfermés, la plage est l’exutoire parfait. C’est un espace vaste où l’on peut pratiquer différentes activités, tout en profitant de l’air pur. À mon avis, la plage des Sablettes à Mohammedia reste un excellent choix pour décompresser», conclut-il.