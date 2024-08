Un jour, une plage | Bouznika, un Pavillon bleu bien mérité

Située à mi-chemin entre Casablanca et Rabat, la plage de Bouznika est l’une des plus prisées du pays. Et si elle est tant appréciée et fréquentée tout au long de l’été, c’est autant pour sa beauté que pour sa propreté. Pour preuve, l’éco-label Pavillon bleu, qui récompense les plages respectant diverses règles environnementales, lui a été attribué cette année pour la 18 fois consécutive.

Mohamed Adil, estivant casablancais, ne tarit pas d’éloges. «La gestion de la propreté est parfaitement assurée. On ne risque pas de tomber sur des déchets jonchant la plage ou des bouteilles en plastique flottant dans l’eau. C’est un grand plus pour nous aujourd’hui», s’enthousiasme-t-il.

Au fil des années, la plage de Bouznika a su préserver son excellente réputation, comme le confirme Yasser, jeune Casablancais habitué du lieu. «Nous avons choisi la plage de Bouznika parce qu’elle a vraiment bonne réputation, et qu’elle est bien fréquentée. Ici, on retrouve de nombreuses familles, ce qui est rassurant», partage-t-il.

«La sécurité est au rendez-vous. La famille peut vraiment profiter de la plage, en toute tranquillité, et c’est ce qui rend ce lieu spécial. Nous avons de belles plages au Maroc, et Bouznika en fait certainement partie», poursuit-il.

En effet, cette plage a aussi le don de séduire les estivants par ses atouts intrinsèques: un sable fin et une mer agréable, dont les vagues sont juste assez puissantes pour bercer les baigneurs. «L’eau est quasiment idéale. Elle n’est ni dangereuse pour les petits, ni trop calme pour les amateurs de jeux aquatiques», conclut notre interlocuteur.