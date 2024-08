Un jour, une plage | À la découverte des charmes de Souiria Lakdima

En arrivant à Souiria Lakdima, située à 36 kilomètres au sud de Safi, le bruit des vagues se mêle aux rires des enfants et des familles venant des quatre coins du Maroc, voire d’ailleurs. L’atmosphère y est chaleureuse, offrant un parfait équilibre entre détente, divertissement et activités de loisirs.

«Nous avons choisi cette destination pour la richesse de son offre touristique et ses commodités, comme les cafés et restaurants à proximité. Venir ici avec ma famille est devenu une tradition incontournable pour nos vacances», confie Oussama Laâmari, un vacancier de Casablanca.

L’offre de loisirs est variée. «Chaque jour, nous organisons des ateliers et des animations le matin, de 10h00 à 13h00, puis l’après-midi, de 15h00 à 19h00, pour que chacun, quel que soit son âge, puisse s’amuser et profiter pleinement de son séjour sur cette plage», détaille Thami Karimi, animateur au village des jeux local.

Mais ce qui fait vraiment la renommée de Souiria, c’est l’attention particulière portée à la sécurité et à la préservation de l’environnement sur le site. «Je travaille ici depuis plusieurs années, et ce qui me frappe toujours, c’est le soin apporté à la sécurité et à la propreté des lieux. Il n’est pas surprenant que la plage soit si prisée, car elle reçoit chaque année le Pavillon Bleu, une distinction qui récompense la qualité environnementale et la propreté. De plus, les maîtres-nageurs sont toujours présents et veillent constamment à la sécurité des baigneurs», remarque Mohcine Kemmour, loueur de parasols sur place.