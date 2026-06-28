Le RNI met sa jeunesse en ordre de bataille pour les prochaines échéances électorales

La sixième édition de l’université d’été de la jeunesse du Rassemblement national des indépendants à Agadir a rassemblé plus de 4000 jeunes et des représentants de seize pays. Durant cet évènement une grande sérénité face au bilan du gouvernement a été affichée. Mieux encore, le parti est fortement convaincu que sa formation politique ne redoute nullement l’exercice de la reddition des comptes ni la présentation de ses réalisations et que l’exécutif avance dans la bonne direction, s’appuyant sur des chiffres concrets et des résultats tangibles plutôt que sur de simples slogans. «Le parti aborde les prochaines échéances doté d’une confiance renouvelée et d’une organisation interne vigoureuse», rapporte le quotidien Al Akhbar dans son édition du lundi 29 juin.

Au cœur de ce rendez-vous politique, le projet de l’État social a été érigé en priorité absolue, présenté comme une vision royale stratégique visant à préserver la dignité des citoyens. Cette orientation a été étayée par Anis Birou, membre du bureau politique, qui a détaillé les fondements de cet État social. Il a rappelé que la protection sociale, le soutien direct, ainsi que la refonte des systèmes de santé et d’éducation constituent les piliers de cette transition visant à réduire les disparités territoriales et à garantir l’égalité des chances. Il a d’ailleurs appelé la jeunesse du parti à s’approprier ces chantiers complexes afin de mieux en expliquer les retombées positives auprès de la population au quotidien.

L’approche du parti se veut résolument pragmatique, une ligne directrice fermement défendue par Rachid Talbi Alami. Ce dirigeant a mis en garde contre la politique des émotions et les discours populistes, affirmant que l’action partisane véritable doit se traduire par des solutions concrètes. Selon lui, le citoyen d’aujourd’hui doit être convaincu par des arguments chiffrés et des réalisations palpables, exigeant des jeunes qu’ils défendent leurs idées par la preuve. «Cette exigence de pragmatisme a trouvé un écho dans l’intervention de Karim Achengli, président de la région Souss-Massa, qui a illustré cette dynamique de développement en présentant sa région comme un pôle économique en devenir, porté par d’importants investissements dans les infrastructures et la création d’emplois», souligne Al Akhbar.

Pour porter cette vision sur le long terme, la formation des nouvelles générations s’avère indispensable. Lahcen Saadi, à la tête de la jeunesse du parti, a rappelé que cette université d’été n’est pas une simple rencontre de circonstance, mais une véritable pépinière de compétences axée sur la thématique de la transition sociale. Afin de joindre la théorie à la pratique, les ateliers organisés ont couvert un large éventail de thématiques, allant de l’utilisation de l’intelligence artificielle et des médias numériques à l’entrepreneuriat, en passant par les techniques de négociation et la gestion des campagnes électorales.

L’objectif commun, réaffirmé à la clôture de cet événement, est de forger une élite politique jeune, capable d’accompagner les mutations économiques du pays. Les participants ont ainsi conclu que l’engagement de la jeunesse ne doit pas se limiter aux seules périodes électorales, mais s’inscrire dans un suivi continu des politiques publiques, confirmant que le passage des discours théoriques à la réalité du terrain reste le principal moteur de la réussite du Maroc de demain.