Fès a son café à chats... et c’est une bulle de douceur

Boire un café en compagnie de chats qui se déplacent librement dans la salle reste une scène inhabituelle dans les cafés marocains. Pourtant, ce concept, devenu populaire depuis plusieurs années au Japon, commence à trouver sa place à Fès grâce à une initiative qui entend proposer une expérience différente de la restauration traditionnelle.

Dans ce café pas comme les autres, les félins circulent entre les étagères, les espaces de jeu et les zones aménagées pour leur repos. Certains visiteurs prennent le temps de les caresser ou de se prendre en photo avec eux, tandis que d’autres préfèrent simplement observer leurs mouvements tout en dégustant une boisson ou un repas. Ici, la présence des chats fait partie intégrante de l’expérience offerte aux clients.

À l’origine du projet se trouve la volonté d’introduire à Fès le concept des «cafés à chats», explique Kamar Slaoui, gérante de l’établissement. Cette passionnée d’animaux de compagnie estime que le contact avec les chats contribue à créer une atmosphère propice à la détente et permet aux visiteurs de s’échapper du rythme parfois stressant du quotidien.

Le café accueille actuellement treize chats de différentes races. Leur sélection a été effectuée en tenant compte de leur tempérament et de leur capacité à cohabiter, afin d’assurer aussi bien leur bien-être que celui des clients. Leur alimentation, leur suivi vétérinaire ainsi que des espaces spécialement aménagés pour le jeu et le repos font partie des priorités du projet.

Une clientèle variée

Le café attire un public diversifié: enfants, jeunes, personnes âgées, dont des visiteurs venus d’autres villes du Royaume et de touristes étrangers curieux de découvrir un concept encore récent au Maroc.

Il répond également aux attentes de personnes qui apprécient les chats sans pouvoir en accueillir chez elles, en raison de contraintes liées au logement ou au travail.

Les clients interrogés par Le360 soulignent le caractère original de cette expérience. Ils estiment que ce type d’établissement offre une ambiance plus apaisante que celle des cafés classiques et constitue un espace propice à la déconnexion.

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Par ailleurs, au fil du temps, le projet a élargi ses services. Outre les boissons et la restauration, le café propose désormais un service temporaire de garde de chats. L’équipe partage également des conseils sur les bonnes pratiques d’élevage, les soins quotidiens et la compréhension du comportement félin, avec l’objectif de promouvoir une culture de la protection animale et de la possession responsable d’animaux de compagnie.

Cette initiative illustre l’émergence de nouvelles initiatives portées par de jeunes entrepreneurs. Elle témoigne de la capacité pour des concepts innovants de trouver leur place dans le paysage urbain marocain, en proposant une offre de loisirs originale qui associe convivialité, bien-être et sensibilisation au respect des animaux.