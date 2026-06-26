Politique

Législatives 2026: le PAM gèle ses réunions en attendant le retour de Faouzi Lekjaa

Fouzi Lekjaa, président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF).. AFP or licensors

Revue de presseLe PAM vient de renvoyer la session ordinaire de son conseil national à une date ultérieure et indéterminée. Le report serait dicté par les agendas de Faouzi Lekjaa aux USA et d’autres personnalités politiques influentes. Les détails dans cette revue de presse qui provient du quotidien Assabah.

Par La Rédaction
Le 26/06/2026 à 21h08

La session du conseil national du PAM, qui était prévue le 29 juin, a été reportée au 4 juillet, avant d’être renvoyée à une date ultérieure et indéterminée. C’est la décision qui a été signifiée aux membres du «parlement» du PAM, à leur grande surprise.

D’après les sources du quotidien Assabah, qui se penche sur ce sujet dans son édition du week-end des 27 et 28 juin, «cette session décisive, reportée maintenant à trois reprises, ne pourra se tenir que vers la fin du mois de juillet ou début août».

Mais il ne s’agirait pas, précise le journal, d’un simple contretemps organisationnel : derrière ces reports successifs se dessinerait «une initiative délibérée, liée à des agendas politiques et à des personnalités influentes qui tirent habilement les ficelles».

Ces ficelles mèneraient jusqu’aux États-Unis, où Faouzi Lekjaa, président de la Fédération royale marocaine de football et délégué auprès de la ministre de l’Économie chargé du Budget, suit de près le parcours de l’équipe nationale. Car selon les mêmes sources, «le nom de Lekjaa circule avec insistance dans les couloirs du PAM comme une surprise organisationnelle de taille».

Les décideurs du parti envisageraient de s’appuyer sur les statuts du PAM pour l’intégrer au bureau politique, lui ouvrant ainsi la voie vers un rôle de premier plan dans la nouvelle conjoncture, et peut-être les commandes du prochain gouvernement.

Cette agitation politique et organisationnelle intervient à la veille des élections législatives prévues le 23 septembre prochain, étape que le parti compte saisir pour consolider son positionnement sur l’échiquier politique national.

Dans cette optique, le Tracteur recrute sur deux fronts: des profils capables de faire la différence sur le terrain électoral, et d’autres susceptibles d’apporter une valeur ajoutée en termes d’image. Pour ce second registre, la carte Lekjaa serait, selon Assabah, particulièrement séduisante.

La prochaine session du conseil national du PAM s’annonce donc tout sauf ordinaire.

Par La Rédaction
Le 26/06/2026 à 21h08
#PAM#Fouzi Lekjaa#Législatives#Élections

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