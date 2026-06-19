Défections au sein du RNI et de l’Istiqlal au profit du PAM

Le PAM connait une vague de transhumance politique, notamment en provenance du RNI et de l’Istiqlal. Selon des informations rapportées par le journal Assabah, citant dans son édition du week-end du 20 et 21 juin une source anonyme au sein du bureau politique du PAM, Fatima Ezzahra El Mansouri, coordinatrice nationale de la direction collégiale, s’est montrée particulièrement rassurante quant à la santé organisationnelle de sa formation. Elle a affirmé que le parti dispose de sérieux atouts pour décrocher la première place lors des prochaines échéances électorales.

Cette confiance est alimentée par une dynamique d’attraction croissante. Le PAM semble en effet être devenu une destination privilégiée pour plusieurs figures politiques issues d’autres formations, notamment du RNI. Ce mouvement transpartisan s’est accéléré à la suite de rumeurs persistantes concernant le ralliement futur de Fouzi Lekjaa. Plusieurs circonscriptions clés illustrent cette tendance, à l’image de Kénitra, où le PAM a investi le président de la commune de Benmansour, anciennement affilié au parti de la colombe. À Tiflet, c’est Bouchra El Ouardi, présidente du conseil provincial de Khémisset, qui portera les couleurs du parti.

La surprise est également venue de la province de Larache, où Zineb Simou, fille du président du conseil de Ksar El Kébir, s’apprête à mener la liste locale du PAM, écrit Assabah. Son père, Mohamed Simou, a d’ailleurs laissé entendre à ses proches qu’il renoncerait à se présenter sous la bannière du RNI pour soutenir la candidature de sa fille. Dans la région de Dakhla-Oued Eddahab, des discussions avancées menées par des cadres influents du PAM évoquent l’adhésion prochaine de l’Istiqlalien Yenja El Khattat. À Meknès, le parti a misé sur le fils aîné de Mohamed El Ansari, ancien membre de la Cour constitutionnelle et figure historique issue de l’Istiqlal. Enfin, dans les provinces de Settat et Berrechid, le PAM a réussi à attirer le conseiller parlementaire du RNI, connu sous le nom de Badil, ainsi que sa sœur, qui mènera la liste locale à Berrechid à la place de Noureddine Baidi.

Ces ralliements successifs renforcent l’optimisme des militants. Lors de la présentation des têtes de liste pour les circonscriptions du Grand Casablanca, Fatima Ezzahra El Mansouri a réitéré avec assurance sa conviction de voir le PAM dominer le futur paysage électoral. Pour la direction, ces élections représentent une étape cruciale pour consolider le processus démocratique national, renouveler les élites et moderniser l’encadrement politique. Les dirigeants du parti ont également appelé à élever le niveau du débat public en privilégiant une compétition responsable basée sur les programmes, les compétences et les alternatives concrètes, loin des attaques personnelles et de la désinformation.