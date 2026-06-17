Législatives 2026: Najwa Koukouss, haut cadre du PAM, investie dans la difficile circonscription d’Anfa

La candidate pour la circonscription d'Anfa à Casablanca Najwa Koukouss, présidente du Conseil national du parti, au centre à droite de Fatima-zahra El Mansouri, maire de Marrakech et ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville.

Députée sortante du Parti authenticité et modernité (PAM, majorité), Najwa Koukouss, également présidente du Conseil national du parti, a obtenu l’aval de sa formation pour se présenter comme tête de liste dans la difficile circonscription d’Anfa, à Casablanca.

Avocate de profession, élue de la capitale économique et haute dirigeante du PAM depuis plusieurs années, Najwa Koukouss a été présentée officiellement, mardi, parmi un groupe de 15 autres têtes de liste pamistes appelées à concourir dans les 16 circonscriptions de la grande wilaya de Casablanca.

Issue d’un milieu modeste, Najwa Koukouss est une femme politique marocaine de premier plan, née à Casablanca, dans le quartier de Derb Soltane. Figure majeure du parti, elle a gravi les échelons politiques nationaux en devenant présidente du Conseil national du PAM et présidente de la commission thématique de l’égalité et de la parité à la Chambre des représentants.

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Selon sa biographie, elle a fait ses premières armes en politique en devenant présidente de la jeunesse du PAM. Son investiture dans la circonscription d’Anfa confirme la volonté du parti de miser sur des profils déjà installés dans la vie parlementaire et disposant d’une expérience politique nationale.

La candidate a été présentée mardi à Casablanca lors d’un meeting partisan par Fatima-Zahra El Mansouri, coordinatrice nationale de la direction collégiale du PAM, aux côtés des 15 autres têtes de liste du parti dans le Grand Casablanca.

À cette occasion, Fatima-Zahra El Mansouri a exprimé le vœu que le parti du Tracteur remporte les élections législatives du mercredi 23 septembre 2026. «Nous visons la victoire car notre parti, avec ses cadres et ses compétences, le mérite», a lancé la ministre de l’Habitat.

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Elle a également rappelé que sa formation œuvre avant tout «pour l’intérêt des citoyens», en soulignant que la préservation du pouvoir d’achat demeure «primordiale».

La ministre a évoqué, à cette occasion, le chantier «réussi» du logement subventionné mis en place sous son mandat au profit de la classe moyenne.

En investissant Najwa Koukouss à Anfa, le PAM choisit de placer l’un de ses profils les plus visibles dans une circonscription politiquement exigeante. À Casablanca, où la compétition électorale s’annonce serrée, cette candidature s’inscrit dans la stratégie du parti de renforcer sa présence dans les zones urbaines à fort enjeu.