Législatives: les jeunes, fer de lance du programme électoral du PAM

À l’initiative du Parti authenticité et modernité (PAM), l’université de printemps de sa jeunesse s’est ouverte ce vendredi à Bouznika, en présence de plusieurs figures de premier plan du parti, traduisant l’importance stratégique accordée à cette rencontre dans la perspective des prochaines échéances électorales.

Parmi les participants figuraient notamment Mehdi Bensaid, membre de la présidence tripartite, Younes Sekkouri, membre du bureau politique et ministre, ainsi que Salaheddine Abkari, président de la jeunesse du PAM. La forte mobilisation de la direction nationale, quasi au complet, souligne la volonté du parti d’ancrer cette initiative dans une dynamique organisationnelle et programmatique structurée.

Dans son intervention inaugurale, Mehdi Bensaïd a insisté sur la portée politique de cette université, la qualifiant de moment opportun pour engager «un débat ouvert et inclusif» autour des orientations stratégiques du parti. Il a précisé que les contributions des jeunes militants alimenteront directement l’élaboration du futur programme électoral, s’inscrivant ainsi dans une logique participative de co-construction des politiques publiques.

Le responsable a également mis en avant le lien organique entre l’action partisane et la production de l’action publique, soulignant que les échanges issus de cette plateforme pourraient, à terme, se traduire en mesures concrètes intégrées à un programme gouvernemental.

De son côté, Salaheddine Abkari a salué l’implication des jeunes venus des douze régions du Royaume, appelés à jouer un rôle actif dans la formulation d’un diagnostic territorial, la définition d’une vision politique cohérente et la proposition de solutions opérationnelles, en interaction avec les structures locales et les militants de terrain.

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Pour Younes Sekkouri, cette démarche s’inscrit dans un processus de formation politique continue visant à structurer une nouvelle génération de cadres. Il a insisté sur la nécessité d’une acculturation précoce aux enjeux publics, affirmant que la responsabilité des dirigeants est de partager avec les jeunes les contraintes de l’action gouvernementale, les défis structurels, ainsi que les politiques déjà mises en œuvre, dans une approche réaliste de la gouvernance.

Ce type de rencontre constitue, selon les responsables du PAM, un levier essentiel de mobilisation et de professionnalisation de la jeunesse partisane. Elle vise à renforcer leur intégration dans les instances décisionnelles, tout en les préparant activement aux échéances électorales de 2026. Ces universités saisonnières s’imposent également comme des espaces de réflexion doctrinale et de débat autour des orientations idéologiques du parti et des grands enjeux politiques nationaux.