Parlement: la session d’avril ouverte ce vendredi, les principaux chantiers avant les législatives

Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, a indiqué vendredi, lors de l’ouverture de la session d’avril, que 39 textes de loi, dont 23 conventions internationales, sont en attente d’adoption d’ici la fin de cette cinquième législature. Dans son allocution d’ouverture de la dernière session parlementaire avant les législatives du 23 septembre 2026, Rachid Talbi Alami a salué les orientations du roi Mohammed VI en matière de diplomatie, citant les avancées qu’a connues la cause nationale.

Il a par la suite rappelé que la Chambre a enregistré, depuis octobre 2025, près de 865 questions orales et 1.616 questions écrites adressées au gouvernement par les groupes parlementaires de la majorité et de l’opposition. Les parlementaires se pencheront également sur la crise qui secoue la profession d’avocat. Malgré les fortes oppositions qu’il a rencontrées, le projet de loi encadrant la profession d’avocat a été adopté en Conseil de gouvernement le 8 janvier et sera soumis à l’approbation du Parlement. Pour rappel, l’Association nationale des bâtonniers du Maroc a catégoriquement rejeté ce projet qui, selon elle, porte atteinte à la profession.

Les parlementaires devront également examiner d’autres textes législatifs. Interrogé par Le360, le chef du groupe du Parti du progrès et du socialisme (PPS), Rachid Hamouni, a indiqué que «plusieurs défis se présentent à nous durant cette session». En premier lieu, «nous attendons du gouvernement qu’il réintroduise certains projets de loi qui ont été retirés et qui sont pourtant très importants, comme ceux relatifs aux carrières et à l’enrichissement illicite».

Cependant, d’autres projets tout aussi importants devront être examinés par les représentants, mais la priorité absolue sera donnée à la réforme des retraites, qui pose aujourd’hui un problème majeur. «Vu que c’est la dernière session, ce projet de loi promis par le gouvernement doit impérativement être débattu, tout comme celui portant sur la cherté de la vie et la hausse des prix qui ont mis à mal le pouvoir d’achat des Marocains».

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Le président du groupe parlementaire du Parti authenticité et modernité (PAM) a rappelé que le roi Mohammed VI a présidé un Conseil des ministres au cours duquel un grand nombre de conventions internationales ont été approuvées et seront soumises au Parlement la semaine prochaine. De même, a-t-il affirmé, deux lois organiques ont été modifiées et devront être approuvées par la Chambre des représentants. Il s’agit de la loi organique relative aux régions et de celle relative aux nominations aux hautes fonctions.

Il a conclu qu’en plus d’être la dernière session, marquant la fin du mandat gouvernemental et législatif, le chef du gouvernement est attendu au Parlement «pour présenter le bilan de l’action du gouvernement au cours de ces cinq années».