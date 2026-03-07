PAM: la jeunesse du parti ouvre le débat sur le bilan gouvernemental et les législatives de 2026

Salah Eddine Abkari, président de la jeunesse du PAM, lors de la rencontre-débat organisée à Rabat par le parti ce vendredi 6 mars 2026. (Y.Mannan/Le360)

L’organisation de la jeunesse du Parti de l’authenticité et de la modernité (PAM), formation membre de la majorité gouvernementale, a tenu vendredi à Rabat une rencontre-débat consacrée à l’évaluation de l’action des ministres issus du parti, aux attentes des jeunes générations et aux préparatifs des élections législatives prévues le 23 septembre 2026.

Organisée dans un établissement hôtelier de la capitale, cette rencontre politique a été présidée par Fatima Saadi, membre de la présidence collégiale du PAM, en présence de nombreux jeunes militants ainsi que de représentants de la Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté (FNF), partenaire international engagé dans la promotion des valeurs démocratiques.

Placés sous le thème «Les échéances électorales de 2026 entre les acquis des résultats et la nécessité de rajeunissement», les échanges ont permis d’aborder l’un des chantiers stratégiques du parti: concilier le bilan de l’action publique portée par ses ministres et l’impératif de renouvellement générationnel de la classe politique.

La participation de la fondation allemande à cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un partenariat fondé sur des valeurs communes. Créée en 1958, la Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté est une organisation politique libérale allemande œuvrant en faveur de la promotion de la démocratie, de l’économie de marché et des libertés individuelles. Présente dans plus de soixante pays, elle soutient notamment les programmes d’éducation civique, l’autonomisation des femmes et le renforcement du dialogue politique.

Les discussions ont ainsi porté sur les principes de gouvernance démocratique, l’engagement politique de la jeunesse et l’évaluation du bilan gouvernemental des ministres du PAM au sein de l’actuelle majorité.

Dans une déclaration à la presse, Fatima Saadi a souligné que cette rencontre visait à ouvrir un espace de réflexion sur la place de la jeunesse dans le débat public, à un moment où la scène politique nationale se prépare à une nouvelle échéance électorale.

«Ce colloque, organisé par l’organisation de la jeunesse du PAM, vise à ouvrir un débat sur une question que nous considérons comme centrale, celle de la jeunesse, d’autant plus qu’il intervient à l’approche des prochaines législatives», a-t-elle déclaré.

Selon la responsable politique, les échanges ont rappelé que les élections ne sont pas uniquement un mécanisme de renouvellement des institutions représentatives, mais également un moment décisif d’évaluation du parcours des formations politiques et de leur capacité à accompagner les transformations de la société.

Elle a également mis en avant l’initiative «Open Mic», inscrite dans le cadre des rencontres «PAM Youth Open Mic», qui vise à favoriser une expression libre et participative des jeunes militants autour des enjeux politiques contemporains.

Ces rencontres entendent notamment nourrir la réflexion autour d’un dilemme souvent évoqué dans la vie partisane: la tension entre la recherche de performances électorales et l’exigence de rajeunissement et de renouvellement des élites politiques.