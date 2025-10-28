Ahmed Touizi, élu du PAM: «La farine subventionnée est mélangée à du papier moulu»

S’exprimant devant Nadia Fettah Alaoui, ministre de l’Économie et des Finances, en présence de Fouzi Lekjaa, ministre délégué chargé du Budget, le député de Marrakech a dénoncé les dérives de la politique de compensation. Il a affirmé que la Caisse de compensation aurait mobilisé quelque 16 milliards de dirhams pour une «denrée mélangée avec du papier que tout le monde a du mal à avaler», lançant ainsi un signal accusatoire, sans les nommer, en direction de certains bénéficiaires du dispositif.

Poursuivant son propos, Ahmed Touizi a cité l’exemple du gaz butane, également subventionné, en pointant des usages détournés: «Certains exploitants agricoles achètent de grandes bonbonnes pour chauffer leurs piscines», a-t-il martelé, avant de rappeler les montants substantiels engagés par l’État pour soutenir les prix. Concluant sur un appel à la rigueur, l’élu a plaidé pour l’instauration de mécanismes de contrôle renforcés et d’une gouvernance plus exigeante à l’avenir.

Pour mémoire, le PAM, dont est issu le député, siège au sein de la coalition majoritaire aux côtés du RNI et de l’Istiqlal.