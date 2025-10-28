Politique

Ahmed Touizi, élu du PAM: «La farine subventionnée est mélangée à du papier moulu»

Ahmed Touizi, élu du PAM, au Parlement le 28 octobre 2025.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 28/10/2025 à 18h26

VidéoÀ la Chambre des représentants, le chef du groupe du PAM, Ahmed Touizi, a lancé une accusation choc: malgré quelque 16 milliards de dirhams consacrés à la compensation entre 2022 et 2024, de la farine subventionnée serait commercialisée «mélangée à du papier moulu». Une mise en cause qui relance les questions de contrôle qualité et de gouvernance des subventions.

S’exprimant devant Nadia Fettah Alaoui, ministre de l’Économie et des Finances, en présence de Fouzi Lekjaa, ministre délégué chargé du Budget, le député de Marrakech a dénoncé les dérives de la politique de compensation. Il a affirmé que la Caisse de compensation aurait mobilisé quelque 16 milliards de dirhams pour une «denrée mélangée avec du papier que tout le monde a du mal à avaler», lançant ainsi un signal accusatoire, sans les nommer, en direction de certains bénéficiaires du dispositif.

Poursuivant son propos, Ahmed Touizi a cité l’exemple du gaz butane, également subventionné, en pointant des usages détournés: «Certains exploitants agricoles achètent de grandes bonbonnes pour chauffer leurs piscines», a-t-il martelé, avant de rappeler les montants substantiels engagés par l’État pour soutenir les prix. Concluant sur un appel à la rigueur, l’élu a plaidé pour l’instauration de mécanismes de contrôle renforcés et d’une gouvernance plus exigeante à l’avenir.

Pour mémoire, le PAM, dont est issu le député, siège au sein de la coalition majoritaire aux côtés du RNI et de l’Istiqlal.

#caisse de compensation#Gaz butane#Céréales#PAM#Parlement#gouvernement#Loi de finances

