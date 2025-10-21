PLF 2026: la santé et l’éducation accaparent plus de 70% des nouveaux postes budgétaires

Le siège du ministère de la Santé et de la Protection sociale à Rabat.. Adil_Gadrouz

Selon le document du PLF, ces postes seront principalement répartis entre le ministère de l’Intérieur (13.000 postes), le ministère de la Santé et de la Protection sociale (8.000), l’Administration de la Défense nationale (5.500), le ministère de l’Économie et des Finances (2.600), la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (2.020) et le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation (1.759).

En outre, le PLF 2026 prévoit la création de 19.000 postes supplémentaires au profit des Académies régionales de l’éducation et de la formation (AREF), destinés au recrutement de nouveaux enseignants.

À eux seuls, les secteurs de la santé et de l’éducation raflent 70% des nouveaux postes créés, soit un total de 27.000.

Le texte précise également que le Chef du gouvernement disposera d’un contingent de 500 postes budgétaires à répartir entre les différents départements, dont 200 seront réservés aux personnes en situation de handicap.

Par ailleurs, 600 postes supplémentaires sont prévus pour la régularisation de la situation de fonctionnaires du ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, titulaires d’un doctorat ou d’un diplôme équivalent, et ayant réussi le concours d’accès au corps des enseignants-chercheurs en éducation et formation, conformément à l’accord signé le 26 décembre 2023 entre le gouvernement et les syndicats les plus représentatifs du secteur. Les postes qu’occupaient ces fonctionnaires avant leur régularisation seront, de ce fait, supprimés.