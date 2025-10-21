PLF 2026: ce qu’il faut savoir sur le budget alloué à la Santé et à la Protection sociale

Instruments chirurgicaux, dans un bloc opératoire, alors qu'une équipe médicale est à l'œuvre. . Piron Guillaume - Unsplash

Entre 2021 et 2025, le budget de la Santé est passé de 19,7 à 32,6 milliards de dirhams (MMDH). Pour 2026, il atteint 42,4 MMDH, soit une augmentation de près de 9,8 MMDH par rapport à l’année précédente. Cette progression représente une hausse de plus de 30% en une seule année et de 65% sur 5 ans.

En parallèle, sur les 36.895 postes budgétaires prévus au titre du PLF 2026, 8.000 seront dédiés à ce département, selon la note de présentation du projet de loi de finances. Une augmentation qui s’inscrit dans le cadre des instructions royales appelant à renforcer l’effort budgétaire consacré aux secteurs de la santé et de l’éducation nationale.

Des investissements renforcés dans les CHU

La programmation budgétaire 2026 prévoit la poursuite du chantier de construction des Centres hospitaliers universitaires. Elle passe par l’équipement du nouvel hôpital Ibn Sina à Rabat, dont l’achèvement est prévu au cours de l’année 2026, ainsi que par la poursuite de la construction et de l’équipement des nouveaux CHU de Beni Mellal, Guelmim et Er-Rachidia. Les crédits mobilisés pour cette opération s’élèvent à 5,3 MMDH. Ce chantier permettra de renforcer la capacité litière des structures publiques de santé de plus de 3.800 lits.

Le PLF 2026 consacre également 2,5 MMDH au renforcement de l’offre de soins hospitalière. Ce montant sera mobilisé pour la poursuite et le lancement des travaux de construction des centres hospitaliers provinciaux et régionaux, ainsi que d’hôpitaux de psychiatrie, de spécialités et de proximité, sachant qu’entre 2022 et 2025, 22 projets ont été achevés dans ce cadre, avec une capacité totale de 2.433 lits.

Lire aussi : PLF 2026: un budget record de 140 milliards de DH pour l’éducation et la santé

En complément, une opération de mise à niveau et de rénovation de 90 hôpitaux sera engagée au niveau de toutes les régions du Royaume. Elle concerne notamment Tanger-Tétouan-Al Hoceima, l’Oriental, Fès-Meknès, Rabat-Salé-Kénitra, Béni Mellal-Khénifra, Casablanca-Settat, Marrakech-Safi, Drâa-Tafilalet, Souss-Massa, Guelmim-Oued Noun, Laâyoune-Sakia El Hamra et Dakhla-Oued Eddahab. Cette opération mobilise 1,32 MMDH en crédits de paiement et 2 MMDH en crédits d’engagement.

Modernisation des infrastructures et soins de proximité

Parallèlement à ces opérations, la mise à niveau des équipements sanitaires se poursuit. Une enveloppe de 550 millions de dirhams est programmée pour moderniser les infrastructures, notamment au niveau des services d’urgences.

Le programme de réhabilitation des établissements de soins de santé primaires entre dans sa deuxième phase en 2026. Elle concerne 1.600 centres répartis sur l’ensemble du territoire national, après une première phase portant sur 1.400 structures. Les crédits prévus s’élèvent à 1,47 MMDH en crédits de paiement et 1,26 MMDH en crédits d’engagement. Cette opération permettra de porter le nombre total de centres réhabilités à 3.000, principalement en milieu rural.

Lire aussi : PLF 2026: la taxe de solidarité reconduite jusqu’en 2028

Le PLF 2026 prévoit également le lancement d’un programme de construction de 12 centres régionaux de transfusion sanguine, dans le cadre du plan d’action de l’Agence marocaine du sang et de ses dérivés. Pour la première étape, deux centres verront le jour dans les régions de Casablanca-Settat et Rabat-Salé-Kénitra. Le budget consacré à cette opération est de 200 millions de dirhams en crédits de paiement et en crédits d’engagement.

L’année 2026 marquera aussi une nouvelle étape dans la réorganisation territoriale du système national de santé. Après le démarrage du Groupement sanitaire territorial (GST) pilote dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima le 1er octobre 2025, le dispositif sera progressivement étendu aux autres régions au cours de l’année suivante.

En parallèle, la digitalisation s’accélère avec la généralisation du dossier patient partagé et de la feuille de soins électronique, ainsi que la mise en place de l’interopérabilité entre les systèmes d’information hospitaliers.