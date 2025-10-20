Nadia Fettah présente le PLF 2026 devant le Parlement

La ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, a présenté, lundi soir, devant les deux chambres réunies du Parlement, le Projet de Loi de Finances (PLF) pour l’exercice 2026, un texte qui consacre près de 140 milliards de dirhams aux secteurs de la santé et de l’éducation.

Dans son exposé, la ministre a souligné que le PLF 2026 s’inscrit dans une trajectoire de consolidation de la croissance et de maîtrise des équilibres macroéconomiques, tout en poursuivant la mise en œuvre des réformes sociales et structurelles engagées par le gouvernement. Ce projet ambitionne d’atteindre un taux de croissance de 4,8% et de ramener le déficit budgétaire à 3,5% du PIB.

Sur le plan sectoriel, le texte prévoit la création de 27.000 nouveaux postes budgétaires dans le secteur de la santé, en vue d’accompagner la généralisation de la couverture sanitaire et la montée en puissance des infrastructures hospitalières. Le secteur de l’éducation bénéficiera, quant à lui, de 8.000 postes supplémentaires.

Nadia Fettah Alaoui a rappelé que ces orientations interviennent dans un contexte international marqué par des incertitudes géopolitiques et économiques, pesant sur les perspectives de croissance mondiale.

Malgré ces contraintes, l’économie marocaine devrait maintenir une dynamique soutenue, avec une croissance projetée de 4,8%, portée par la reprise des investissements, la stabilité du cadre macroéconomique et l’efficacité des politiques publiques mises en œuvre.