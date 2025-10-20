Politique

Nadia Fettah présente le PLF 2026 devant le Parlement

Nadia Fettah, ministre de l'Économie et des Finances, au Parlement, lundi 20 octobre 2025. (Y.Mannan/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 20/10/2025 à 19h27

VidéoLe gouvernement place la santé et l’éducation au cœur du budget 2026. Devant les deux chambres réunies du Parlement, la ministre Nadia Fettah a dévoilé le Projet de Loi de Finances, misant sur une croissance de 4,8% et un déficit budgétaire maîtrisé à 3,5% du PIB.

La ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, a présenté, lundi soir, devant les deux chambres réunies du Parlement, le Projet de Loi de Finances (PLF) pour l’exercice 2026, un texte qui consacre près de 140 milliards de dirhams aux secteurs de la santé et de l’éducation.

Dans son exposé, la ministre a souligné que le PLF 2026 s’inscrit dans une trajectoire de consolidation de la croissance et de maîtrise des équilibres macroéconomiques, tout en poursuivant la mise en œuvre des réformes sociales et structurelles engagées par le gouvernement. Ce projet ambitionne d’atteindre un taux de croissance de 4,8% et de ramener le déficit budgétaire à 3,5% du PIB.

Sur le plan sectoriel, le texte prévoit la création de 27.000 nouveaux postes budgétaires dans le secteur de la santé, en vue d’accompagner la généralisation de la couverture sanitaire et la montée en puissance des infrastructures hospitalières. Le secteur de l’éducation bénéficiera, quant à lui, de 8.000 postes supplémentaires.

Nadia Fettah Alaoui a rappelé que ces orientations interviennent dans un contexte international marqué par des incertitudes géopolitiques et économiques, pesant sur les perspectives de croissance mondiale.

Malgré ces contraintes, l’économie marocaine devrait maintenir une dynamique soutenue, avec une croissance projetée de 4,8%, portée par la reprise des investissements, la stabilité du cadre macroéconomique et l’efficacité des politiques publiques mises en œuvre.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 20/10/2025 à 19h27
#PLF#Nadia Fettah Alaoui#Parlement#Santé#Education#Ministère de l'Economie et des Finances

LEs contenus liés

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Voici tous les documents du Projet de Loi de Finances 2026

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

PLF 2026: la taxe de solidarité reconduite jusqu’en 2028

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Découvrez les principales mesures fiscales du projet de budget 2026

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

PLF 2026: un budget record de 140 milliards de DH pour l’éducation et la santé

Articles les plus lus

1
Maroc-Algérie: les États-Unis annoncent un «deal» sous 60 jours, le régime d’Alger vacillant
2
À jamais les premiers: les Lionceaux de l’Atlas champions du monde U20
3
Tebboune lâché, isolé, encerclé
4
Le stade et l’école
5
Casablanca, Laâyoune, Tanger… Tout le Maroc a célébré ses Lionceaux jusqu’à l’aube
6
Infrastructures, connectivité, santé... Dakhla, un modèle de développement au cœur du Sahara
7
Mondial U20. Champions du monde, les Lionceaux de l’Atlas réagissent à leur première historique
8
Les Lionceaux font vibrer Casablanca: liesse populaire à Aïn Diab
Revues de presse

Voir plus