Economie

PLF 2026: la taxe de solidarité reconduite jusqu’en 2028

Parapheur contenant des documents sur les taxes (Photo d'illustration). . DR

Le projet de Loi de Finances 2026 prévoit la reconduction de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus pour les trois prochaines années. Cette mesure vise notamment à financer le chantier de généralisation de la protection sociale.

Par La Rédaction
Le 20/10/2025 à 15h56

Cette contribution, qui s’applique aux sociétés et aux personnes physiques soumises à l’impôt sur le revenu soumises au régime du résultat net réel, concerne les bénéfices annuels imposables égaux ou supérieurs à un million de dirhams. Elle est calculée selon un barème progressif:

- 1,5% pour les bénéfices de 1.000.000 à 5.000.000 de dirhams;

- 2,5% pour les bénéfices de 5.000.001 à 10.000.000 de dirhams;

- 3,5% pour les bénéfices de 10.000.001 à 40.000.000 de dirhams;

- 5% pour les bénéfices supérieurs à 40.000.000 de dirhams.

Lire aussi : Découvrez les principales mesures fiscales du projet de budget 2026

Chaque année, cette contribution génère entre 5 et 6 milliards de dirhams, des ressources destinées au financement de la généralisation de la protection sociale. Le PLF 2026 prévoit de poursuivre la mise en œuvre du programme d’aide sociale en faveur de 4 millions de ménages. Il inclut également une revalorisation des allocations mensuelles pour les enfants, comprises entre 50 et 100 dirhams par enfant pour les trois premiers enfants. Cette mesure sera complétée par le déploiement d’une aide spéciale destinée aux enfants orphelins et aux enfants abandonnés pris en charge dans les établissements de protection sociale.

La reconduction de la taxe de solidarité risque de susciter des critiques de la part de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM). Le patronat s’est régulièrement opposé à la prorogation de cette contribution, initialement conçue comme une mesure «temporaire», qui tend aujourd’hui à se rapprocher d’un impôt permanent.

Par La Rédaction
Le 20/10/2025 à 15h56
Economie

Economie

Découvrez les principales mesures fiscales du projet de budget 2026

Politique

Politique

PLF 2026: un budget record de 140 milliards de DH pour l'éducation et la santé

Politique

Politique

Nouveaux walis, lois électorales, PLF 2026... Les grandes annonces du Conseil des ministres présidé par le Roi

Economie

Economie

Marquage fiscal, taxe carbone, élargissement de la retenue à la source: voici les principales mesures fiscales et douanières du PLF 2026

