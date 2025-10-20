Voici tous les documents du Projet de Loi de Finances 2026

Sur son site, le ministère de l’Économie et des Finances a mis en ligne l’ensemble des documents et rapports accompagnant le Projet de Loi de Finances 2026.
- Corps du Projet de Loi de Finances 2026
- Rapport économique et financier
- Rapport sur les établissements et entreprises publics
- Rapport sur les Services de l’État gérés de manière autonome (SEGMA)
- Rapport sur les comptes spéciaux du trésor
- Rapport sur les dépenses fiscales
- Rapport sur la dette publique
- Rapport sur le budget axé sur les résultats tenant compte de l’aspect genre
- Rapport sur les ressources humaines
- Note sur les dépenses relatives aux charges communes
- Rapport sur le foncier public mobilisé pour l’investissement
- Note sur la répartition régionale de l’investissement
- Document de programmation budgétaire triennale globale 2025-2027
- Rapport d’exécution budgétaire et de cadrage macroéconomique triennal au titre du PLF 2026