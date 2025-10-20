Economie

Voici tous les documents du Projet de Loi de Finances 2026

Le siège du ministère de l’Economie et des Finances à Rabat.

Le ministère de l’Économie et des Finances vient de rendre public, ce 20 octobre 2025, sur son site, l’ensemble des documents et rapports accompagnant le Projet de Loi de Finances 2026.

Par La Rédaction
Le 20/10/2025 à 16h18

Sur son site, le ministère de l’Économie et des Finances a mis en ligne l’ensemble des documents et rapports accompagnant le Projet de Loi de Finances 2026.

- Corps du Projet de Loi de Finances 2026

- Note de présentation

- Rapport économique et financier

- Rapport sur les établissements et entreprises publics

- Rapport sur les Services de l’État gérés de manière autonome (SEGMA)

- Rapport sur les comptes spéciaux du trésor

- Rapport sur les dépenses fiscales

- Rapport sur la dette publique

- Rapport sur le budget axé sur les résultats tenant compte de l’aspect genre

- Rapport sur les ressources humaines

- Rapport sur la compensation

- Note sur les dépenses relatives aux charges communes

- Rapport sur le foncier public mobilisé pour l’investissement

- Note sur la répartition régionale de l’investissement

- Document de programmation budgétaire triennale globale 2025-2027

- Rapport d’exécution budgétaire et de cadrage macroéconomique triennal au titre du PLF 2026

#PLF#Ministère de l'Economie et des Finances

