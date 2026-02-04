Affaire «Or Blanc»: figure clé du PAM, Abderrahim Bendaou interdit de quitter le territoire

Ouverte depuis plus de deux ans par la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ), l’affaire «Or Blanc» connaît ainsi un nouveau rebondissement. Le patron de Prolainat Maroc, filiale du groupe Copralim et fabricant de plusieurs marques de fromagerie dont «Or Blanc», a comparu devant le juge d’instruction après une série d’auditions. À l’issue de cette phase, le magistrat a opté pour un placement sous contrôle judiciaire, assorti d’une mesure conservatoire de fermeture des frontières à son encontre.

Outre le député, la procédure vise également deux médecins vétérinaires ainsi qu’un autre dirigeant de l’entreprise. Selon les éléments versés au dossier, les faits reprochés portent notamment sur l’exposition, la mise en vente et la distribution de produits alimentaires destinés à la consommation dont la conformité aux normes sanitaires en vigueur est contestée.

L’enquête fait également état de soupçons d’importation et de commercialisation de produits présumés avariés ou impropres à la consommation, qui auraient été écoulés en connaissance de cause. Par ailleurs, le dossier d’instruction évoque l’éventuel ajout de substances chimiques ou biologiques non autorisées à des fins de conservation, dans le but supposé de prolonger artificiellement la durée de validité de certains produits.

Si ces pratiques venaient à être établies, elles pourraient constituer une atteinte grave à la santé publique, dans un secteur particulièrement sensible touchant directement à la sécurité alimentaire des consommateurs.

Abderrahim Bendaou occupe également des responsabilités politiques de premier plan. Il a été coordinateur régional du PAM dans la région Casablanca-Settat et siège à la commission des finances et du développement économique à la Chambre des représentants. Son nom avait déjà surgi dans l’actualité en septembre 2024, à la faveur d’un litige ayant profondément secoué la direction du parti du Tracteur. À l’origine de la plainte déposée dans le cadre d’un différend commercial, le député avait contribué au déclenchement d’une procédure ayant abouti au limogeage de Salaheddine Aboulghali de la présidence collégiale du PAM.