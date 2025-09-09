Réforme électorale: ce que propose le PAM

Le PAM a soumis au ministère de l’Intérieur une note détaillée reprenant les grandes lignes discutées lors de la dernière réunion de son bureau politique.

Parmi les principaux amendements proposés figure la mise en place d’une charte éthique entre les formations politiques, avec pour objectif d’instaurer un cadre commun de bonnes pratiques, afin de bannir les dérives liées aux campagnes électorales et promouvoir une culture démocratique saine.

Le PAM insiste également sur la nécessité d’encourager la participation des femmes et des jeunes. Pour ce faire, il plaide en faveur de mesures d’incitation financière ciblant les partis qui favorisent leur inclusion politique.

Dans le même esprit, le parti appelle à un plafonnement strict des dépenses électorales, notamment en matière de communication, conformément aux dispositions légales déjà existantes.

Autre point évoqué par le PAM: le renforcement du dispositif répressif contre les pratiques frauduleuses. Le parti demande ainsi un durcissement des sanctions liées à la falsification et au truquage du scrutin.