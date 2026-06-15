Agadir: mort mystérieuse d’une femme dans un cabaret

La police judiciaire d’Agadir enquête sur la mort mystérieuse d’une jeune femme dans une boîte de nuit. (Photo d'illustration)

Une jeune femme entre dans une boîte de nuit à Agadir vivante et en sort morte dans la nuit de samedi à dimanche. «Alertés, les agents de la police judiciaire se sont dépêchés sur les lieux pour effectuer les constatations d’usage», rapporte le quotidien Assabah dans son édition du mardi 16 juin.

D’après les sources du quotidien, l’enquête ouverte sous la supervision du parquet se poursuivait encore lundi matin, sans qu’aucune accusation n’ait été formulée contre une quelconque partie.

Le corps de la victime a été transporté par la Protection civile à la morgue de l’hôpital Hassan II d’Agadir, où il sera soumis à une autopsie afin de déterminer les circonstances exactes du décès.

Cette enquête policière et médico-légale, précisent les mêmes sources, permettra de déterminer s’il s’agit d’un décès dû à un problème de santé préexistant, à une surconsommation de substances illicites ou à toute autre cause.

Les mêmes sources ajoutent que les éléments de la police ont eu recours aux enregistrements des caméras de surveillance pour reconstituer le déroulement des événements depuis l’entrée de la victime jusqu’à sa chute brutale, ainsi que l’ensemble des circonstances liées à ce drame.

De même, indiquent les mêmes sources, plusieurs photographies de la scène ont été prises, en plus d’autres indices susceptibles d’être utiles à l’enquête judiciaire.

En attendant les résultats de l’autopsie, précisent les mêmes sources, plusieurs personnes, dont le responsable de la boîte de nuit, des serveurs et des témoins qui se trouvaient à proximité de la victime, ont été auditionnées pour les besoins de l’enquête.