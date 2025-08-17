Réforme électorale: d’ultimes préparatifs pour les partis, avant de soumettre leur mémorandum

À l'ouverture d'une nouvelle session législative, les députés de la Nation, nouvellement élus, réunis dans l'hémicycle de la Chambre des Représentants, suivent le discours du Roi Mohammed VI, au Parlement du Royaume du Maroc, à Rabat.

Avec le lancement du compte à rebours pour la présentation de leur mémorandum relatif à la réforme des lois électorales, les dirigeants des partis politiques ont engagé des concertations internes afin de peaufiner leurs contributions avant la fin du mois d’août, le délai désigné par le Roi Mohammed VI, dans son dernier discours.

Le Mouvement Populaire (MP) a ainsi programmé une réunion pour ce vendredi 22 août, rapporte Al Ahdath Al Maghribia, dans son édition de ce lundi 18 août.

Son bureau politique a affirmé que ses propositions s’inscrivaient en harmonie avec les sept principes définis par le ministère de l’Intérieur, lors de ses récentes rencontres avec les partis.

Un responsable du parti a tenu à souligner que «l’essentiel est que le MP respecte scrupuleusement le délai imparti», tout en précisant qu’«à ce stade, aucune conception préliminaire n’a encore été arrêtée».

Du côté de l’USFP, le bureau politique s’est réuni la semaine dernière pour réaffirmer son engagement sans réserve en faveur de ce chantier démocratique.

Les responsables socialistes y voient une opportunité de consolider les acquis institutionnels, de renforcer la représentativité, et d’impulser une nouvelle dynamique de développement.

Dans un communiqué, le parti a indiqué disposer d’une série de propositions concrètes visant à enrichir les axes soumis par le ministère de l’Intérieur.

Il a également plaidé pour un débat responsable et transparent, tout en appelant à prioriser, dès la prochaine rentrée parlementaire, la réforme du mode de scrutin pour l’élection de la Chambre des représentants.

Une attention particulière sera accordée, selon ses dirigeants, à la participation active des femmes et des jeunes dans l’élaboration des amendements.

Le PAM, réuni en bureau politique la semaine dernière, a salué «la volonté royale inébranlable d’ancrer le choix démocratique comme pilier constitutionnel intangible».

Ses membres ont également rendu hommage à l’appel du souverain en faveur d’un dialogue politique inclusif, gage de crédibilité pour les futures échéances électorales.

Une source interne n’exclut pas de nouvelles réunions d’ici fin août, afin d’approfondir les réflexions du parti, relaie Al Ahdath Al Maghribia.

Par ailleurs, les autres formations politiques prévoient d’intensifier leurs arbitrages dans les jours à venir afin de finaliser leurs contributions.

Le ministère de l’Intérieur avait initié, dès le 2 août, une série de rencontres avec les chefs des partis du Royaume, en vue de préparer les législatives de 2026.

Les leaders politiques ont unanimement salué l’approche royale, fondée sur la concertation et le dialogue, comme socle d’une démocratie institutionnelle, robuste.