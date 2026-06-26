Affaire «Escobar du Sahara»: 169 ans de prison ferme et des milliards de dirhams d'amende

La chambre criminelle de la Cour d’appel de Casablanca a finalement rendu, jeudi vers minuit, son verdict dans l’affaire communément appelée «Escobar du Sahara».

Les peines prononcées par la cour, présidée par le magistrat Ali Torchi, oscillent entre deux ans de prison ferme et douze ans de réclusion criminelle. Un seul accusé a été acquitté dans cette affaire, rapporte le quotidien Al Akhbar dans son édition du week-end des 27 et 28 juin.

Dans le détail de la sentence, Abdenbi Bioui (homme d’affaires, ancien député et ex-président de la région de la région de l’Oriental) a été condamné à une peine de douze ans de prison ferme, assortie d’une amende de 150.000 dirhams et une saisie de biens à hauteur de 10 millions de dirhams. Saïd Naciri (ancien député, ex-président du Wydad et du Conseil préfectoral de Casablanca) s’est vu infliger une peine de 10 ans de réclusion criminelle et une amende douanière individuelle de 16 millions de dirhams, en plus d’une saisie de biens à hauteur de 6 millions de dirhams.

Le premier a été condamné pour les chefs d’accusation de «trafic international de drogue, faux en écriture publique, spoliation foncière et infractions aux lois de change et de douane», tandis que le second a été reconnu coupable de «trafic international de drogue, faux en écriture publique, spoliation foncière, infraction aux lois de change et facilitation des activités du réseau international de trafic de drogue».

L’ancien député, Belkacem Mir, a également été condamné à 10 ans de prison ferme, en plus d’une amende douanière de l’ordre de 182.582.400 dirhams, une amende de change pour trafic d’or de 1.288 milliards de dirhams et une saisie de biens à hauteur de 4 millions de dirhams. Il a été poursuivi pour «trafic international de drogue, trafic d’or et infractions aux lois de change et de douane». La cour a également condamné les trois personnes à verser, chacune, une somme d’un million de dirhams au profit du Malien Haj Ahmed Ben brahim, indiquent les sources du quotidien.

Dans le lot des accusés condamnés figurent Abderrahim Bioui, (neuf ans de prison ferme, 250.000 d’amende et une saisie de biens à hauteur de 8 millions de dirhams), Laarbi Taïebi et Imaïl Lamaalem, (9 ans de prison ferme chacun, une amende de 250.000 dirhams et une saisie de biens à hauteur de 3 millions de dirhams), Allal Hajji, Ahmed Hajji, Souleimane Hajji, Abdelkader Abdellaoui, Abdelkader Benouda et Jamal Mouhajir, (huit ans de prison ferme chacun et une amende de 700.000 dirhams).

La cour a également condamné Salma Belhachmi et Fouad El Yazidi à une peine de prison de six ans de prison ferme chacun, assortie d’une amende de 120.000 dirhams, Tayeb Taniarli et Souleimane Kadouri à 5 ans de prison ferme et une amende de 100.000 dirhams, Naoufal Ahmami, Said Tangi et Dalila Bzoui à quatre ans de prison ferme et une amende de 100.000 dirhams et Khalid Sedas à quatre ans de prison ferme et une amende de 2000 dirhams.

La sentence comprend aussi Hamid Oumiya et Mohamed El Maâzouzi (quatre ans de prison ferme), Abderrahmane Dekhissi et Taoufik Benayada (3 ans de prison ferme et une amende de 1.000 dirhams), Rachid Hamouna et Boufelja Benkas (2 ans de prison ferme et une amende de 1.000 dirhams), Al Hassan Mani (2 ans de prison ferme et une amende de 1.000 dirhams), Fadoua Azirar (2 ans de prison ferme et une amende ferme de 1.250.000 dirhams) et Abdelilah Hanfi (2 ans de prison ferme et une amende de 500.000 dirhams).

Les condamnations comprennent également des indemnités douanières solidaires de plusieurs milliards de dirhams, selon les quantités de drogue trafiquées et saisies et des dommages intérêts civils solidaires de plusieurs milliards de dirhams pour les accusés condamnés à des peines qui varient entre huit et douze ans de prison ferme.

Bilan: 169 ans de prison ferme à l’encontre de 32 accusés, des millions de dirhams d’amende, des saisies de biens à hauteur de plusieurs millions de dirhams et des indemnités douanières solidaires de plusieurs milliards de dirhams.