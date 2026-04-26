Classement: Marrakech et Fès dans le Top 100 des villes qui méritent d’être découvertes à pied en 2026

La ville de Marrakech est classé 24e meilleure ville du monde en 2026 par Time Out.

Basé sur les données de voyageurs, ce classement qui fait office de véritable bible pour les promeneurs tire son analyse de 467.000 avis vérifiés concernant 3.600 circuits dans plus de 800 villes à travers le monde. Pour établir ce classement, la plateforme combine le volume de voyageurs et le taux de satisfaction de ceux-ci afin de donner un aperçu fiable des tendances mondiales du tourisme pédestre.

Dans ce classement, seules trois destinations africaines se démarquent. Emboitant le pas au Caire qui occupe la 55ème place, Marrakech s’installe à la 56ème position. Parmi les principaux atouts de la ville ocre aux yeux des promeneurs du monde entier «le chaos maîtrisé de sa médina, où la place Jemaa el-Fna est restée pratiquement inchangée depuis le XIe siècle, avec ses charmeurs de serpents et ses acrobates», ou encore «ses palais historiques, ses riads cachés, ses jardins comme le jardin Majorelle et ses carreaux surréalistes». Enfin, on ne saurait passer outre la fascination qu’exerce la ville sur les touristes, «l’atmosphère envoûtante de ses souks [qui] font de chaque promenade un voyage au cœur du Maghreb», écrit-on au sujet de la ville ocre.

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Un peu plus loin dans le classement, Fès se hisse à la 60ème place, avec pour atouts principaux, «la plus grande médina du monde arabe et l’université Al Quaraouiyine, fondée en 859 (la plus ancienne au monde à fonctionner sans interruption)», est-il précisé. Pour les visiteurs, «se perdre dans ses 9.000 ruelles, où les tanneurs teignent les peaux selon des méthodes ancestrales et où les astronomes méditerranéens étudient le ciel, c’est remonter le temps de plusieurs millénaires», et à leurs yeux, assister à «un véritable festival de couleurs, de parfums et de sons».

Dans ce classement, le Maroc s’impose ainsi comme le pays africain le plus représenté avec deux villes, et comme deuxième destination africaine avec l’Égypte.

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Parmi les grandes tendances de cette édition, une forte présence de l’Asie, et notamment du Japon qui y figure avec Tokyo, Kyoto et Hiroshima et du Vietnam avec Hô Chi Minh-Ville, Hanoï et Hoa An.

L’Amérique latine continue aussi de gagner du terrain et s’impose dans le classement avec Santiago du Chili, Buenos Aires, Mexico, Salvador de Bahia ou encore Medelin.

Avec 19 villes figurant dans le classement, l’Espagne reste toutefois le pays le plus représenté pour la troisième année consécutive.

Le classement des 100 meilleures villes à découvrir à pied:

1. Rome, Italie

2. Madrid, Espagne

3. Budapest, Hongrie

4. Prague, République tchèque

5. Lisbonne, Portugal

6. Amsterdam, Pays-Bas

7. Porto, Portugal

8. Barcelone, Espagne

9. Londres, Royaume-Uni

10. Berlin, Allemagne

11. Paris, France

12. Séville, Espagne

13. Istanbul, Turquie

14. Cracovie, Pologne

15. Florence, Italie

16. Vienne, Autriche

17. Tolède, Espagne

18. Dublin, Irlande

19. Dubrovnik, Croatie

20. Tokyo, Japon

21. Split, Croatie

22. Saint-Jacques-de-Compostelle, Espagne

23. New York, États-Unis

24. Bucarest, Roumanie

25. Santiago du Chili, Chili

26. Malaga, Espagne

27. Grenade, Espagne

28. Bruxelles, Belgique

29. Bruges, Belgique

30. Ljubljana, Slovénie

31. Valence, Espagne

32. Medellín, Colombie

33. Mexico, Mexique

34. Buenos Aires, Argentine

35. Kyoto, Japon

36. Marseille, France

37. Hanoï, Vietnam

38. Hô Chi Minh-Ville, Vietnam

39. Zagreb, Croatie

40. Naples, Italie

41. Copenhague, Danemark

42. Helsinki, Finlande

43. Sarajevo, Bosnie-Herzégovine

44. Tirana, Albanie

45. Édimbourg, Royaume-Uni

46. ​​La Corogne, Espagne

47. La Valette, Malte

48. Carthagène, Colombie

49. Cusco, Pérou

50. Sofia, Bulgarie

51. Milan, Italie

52. Kuala Lumpur, Malaisie

53. Kotor, Monténégro

54. Varsovie, Pologne

55. Le Caire, Égypte

56. Marrakech, Maroc

57. Bratislava, Slovaquie

58. Oviedo, Espagne

59. Cadix, Espagne

60. Fès, Maroc

61. Toulouse, France

62. Shanghai, Chine

63. Munich, Allemagne

64. Hoi An, Vietnam

65. Hambourg, Allemagne

66. Saragosse, Espagne

67. Tbilissi, Géorgie

68. Lyon, France

69. Stockholm, Suède

70. Singapour, Singapour

71. Valladolid, Espagne

72. Strasbourg, France

73. Riga, Lettonie

74. Donostia-Saint-Sébastien, Espagne

75. Nuremberg, Allemagne

76. Gdańsk, Pologne

77. Gand, Belgique

78. Mérida, Mexique

79. Pampelune, Espagne

80. Bordeaux, France

81. Hiroshima, Japon

82. Zurich, Suisse

83. Bilbao, Espagne

84. Panama City, Panama

85. Bogotá, Colombie

86. Lima, Pérou

87. Gijón, Espagne

88. Tallinn, Estonie

89. Salamanque, Espagne

90. Athènes, Grèce

91. Venise, Italie

92. Zadar, Croatie

93. Salvador de Bahía, Brésil

94. Rio de Janeiro, Brésil

95. Santander, Espagne

96. Belfast, Royaume-Uni

97. Oaxaca, Mexique

98. Liverpool, Royaume-Uni

99. Nice, France

100.Antigua Guatemala, Guatemala.