Classement: Marrakech et Fès dans le Top 100 des villes qui méritent d’être découvertes à pied en 2026

Basé sur les données de voyageurs, ce classement qui fait office de véritable bible pour les promeneurs tire son analyse de 467.000 avis vérifiés concernant 3.600 circuits dans plus de 800 villes à travers le monde. Pour établir ce classement, la plateforme combine le volume de voyageurs et le taux de satisfaction de ceux-ci afin de donner un aperçu fiable des tendances mondiales du tourisme pédestre.
Dans ce classement, seules trois destinations africaines se démarquent. Emboitant le pas au Caire qui occupe la 55ème place, Marrakech s’installe à la 56ème position. Parmi les principaux atouts de la ville ocre aux yeux des promeneurs du monde entier «le chaos maîtrisé de sa médina, où la place Jemaa el-Fna est restée pratiquement inchangée depuis le XIe siècle, avec ses charmeurs de serpents et ses acrobates», ou encore «ses palais historiques, ses riads cachés, ses jardins comme le jardin Majorelle et ses carreaux surréalistes». Enfin, on ne saurait passer outre la fascination qu’exerce la ville sur les touristes, «l’atmosphère envoûtante de ses souks [qui] font de chaque promenade un voyage au cœur du Maghreb», écrit-on au sujet de la ville ocre.
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Un peu plus loin dans le classement, Fès se hisse à la 60ème place, avec pour atouts principaux, «la plus grande médina du monde arabe et l’université Al Quaraouiyine, fondée en 859 (la plus ancienne au monde à fonctionner sans interruption)», est-il précisé. Pour les visiteurs, «se perdre dans ses 9.000 ruelles, où les tanneurs teignent les peaux selon des méthodes ancestrales et où les astronomes méditerranéens étudient le ciel, c’est remonter le temps de plusieurs millénaires», et à leurs yeux, assister à «un véritable festival de couleurs, de parfums et de sons».
Dans ce classement, le Maroc s’impose ainsi comme le pays africain le plus représenté avec deux villes, et comme deuxième destination africaine avec l’Égypte.
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Parmi les grandes tendances de cette édition, une forte présence de l’Asie, et notamment du Japon qui y figure avec Tokyo, Kyoto et Hiroshima et du Vietnam avec Hô Chi Minh-Ville, Hanoï et Hoa An.
L’Amérique latine continue aussi de gagner du terrain et s’impose dans le classement avec Santiago du Chili, Buenos Aires, Mexico, Salvador de Bahia ou encore Medelin.
Avec 19 villes figurant dans le classement, l’Espagne reste toutefois le pays le plus représenté pour la troisième année consécutive.
Le classement des 100 meilleures villes à découvrir à pied:
1. Rome, Italie
2. Madrid, Espagne
3. Budapest, Hongrie
4. Prague, République tchèque
5. Lisbonne, Portugal
6. Amsterdam, Pays-Bas
7. Porto, Portugal
8. Barcelone, Espagne
9. Londres, Royaume-Uni
10. Berlin, Allemagne
11. Paris, France
12. Séville, Espagne
13. Istanbul, Turquie
14. Cracovie, Pologne
15. Florence, Italie
16. Vienne, Autriche
17. Tolède, Espagne
18. Dublin, Irlande
19. Dubrovnik, Croatie
20. Tokyo, Japon
21. Split, Croatie
22. Saint-Jacques-de-Compostelle, Espagne
23. New York, États-Unis
24. Bucarest, Roumanie
25. Santiago du Chili, Chili
26. Malaga, Espagne
27. Grenade, Espagne
28. Bruxelles, Belgique
29. Bruges, Belgique
30. Ljubljana, Slovénie
31. Valence, Espagne
32. Medellín, Colombie
33. Mexico, Mexique
34. Buenos Aires, Argentine
35. Kyoto, Japon
36. Marseille, France
37. Hanoï, Vietnam
38. Hô Chi Minh-Ville, Vietnam
39. Zagreb, Croatie
40. Naples, Italie
41. Copenhague, Danemark
42. Helsinki, Finlande
43. Sarajevo, Bosnie-Herzégovine
44. Tirana, Albanie
45. Édimbourg, Royaume-Uni
46. La Corogne, Espagne
47. La Valette, Malte
48. Carthagène, Colombie
49. Cusco, Pérou
50. Sofia, Bulgarie
51. Milan, Italie
52. Kuala Lumpur, Malaisie
53. Kotor, Monténégro
54. Varsovie, Pologne
55. Le Caire, Égypte
56. Marrakech, Maroc
57. Bratislava, Slovaquie
58. Oviedo, Espagne
59. Cadix, Espagne
60. Fès, Maroc
61. Toulouse, France
62. Shanghai, Chine
63. Munich, Allemagne
64. Hoi An, Vietnam
65. Hambourg, Allemagne
66. Saragosse, Espagne
67. Tbilissi, Géorgie
68. Lyon, France
69. Stockholm, Suède
70. Singapour, Singapour
71. Valladolid, Espagne
72. Strasbourg, France
73. Riga, Lettonie
74. Donostia-Saint-Sébastien, Espagne
75. Nuremberg, Allemagne
76. Gdańsk, Pologne
77. Gand, Belgique
78. Mérida, Mexique
79. Pampelune, Espagne
80. Bordeaux, France
81. Hiroshima, Japon
82. Zurich, Suisse
83. Bilbao, Espagne
84. Panama City, Panama
85. Bogotá, Colombie
86. Lima, Pérou
87. Gijón, Espagne
88. Tallinn, Estonie
89. Salamanque, Espagne
90. Athènes, Grèce
91. Venise, Italie
92. Zadar, Croatie
93. Salvador de Bahía, Brésil
94. Rio de Janeiro, Brésil
95. Santander, Espagne
96. Belfast, Royaume-Uni
97. Oaxaca, Mexique
98. Liverpool, Royaume-Uni
99. Nice, France
100.Antigua Guatemala, Guatemala.