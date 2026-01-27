Classement: Marrakech, 3ème ville la plus romantique au monde

Des touristes étrangers se promènent en calèche sur la place Jemaâ El Fna, à Marrakech.. AFP or licensors

Paris n’a plus l’apanage de la ville la romantique au monde, sauf peut-être dans les films à l’eau de rose. Dans la vraie vie, d’autres destinations ont séduit les cœurs des amoureux en quête de romantisme et de souvenirs impérissables, à chérir toute la vie durant.

C’est ce que révèle un classement établi par le voyagiste Mozio, qui a analysé les recherches Google liées au mariage par ville, puis croisé ces données avec celles de TripAdvisor portant sur les restaurants, hôtels et activités romantiques. De cette manière, la plateforme a pu déterminer les villes les plus romantiques correspondant aux projets de voyages des couples, leur offrant les meilleures conditions pour une escapade amoureuse mémorable.

En première position de ce classement, sans surprise, la mythique et indétrônable Venise, avec un score de 9,65/10. Elle s’impose comme la ville européenne la plus recherchée pour les mariages, cumulant plus de 63.000 recherches liées aux mariages chaque année, soit plus du double de la moyenne de l’étude (25.000).

Lire aussi : Le Maroc, 2ème destination hors des sentiers battus à visiter en 2026 selon les voyagistes américains

L’Italie occupe le haut de ce classement, avec en deuxième position, Florence, qui s’impose avec une note de 7,86/10. En troisième position, Marrakech fait son entrée sur le podium avec un score de 7,5/10 et offre, selon l’étude, «une expérience romantique unique, immersive et presque magique». La ville ocre se distingue particulièrement par «son offre d’activités romantiques, qui s’élève à plus de 120 pour 100.000 habitants», analyse-t-on, et compte «plus de 123 hôtels romantiques, soit quatre fois plus que la moyenne de l’étude (près de 31 pour 100.000 habitants)».

Le top 10 se poursuit avec en 4ème position, Rome, Udaipur en Inde, Edimbourg en Ecosse, suivies de Londres, San Francisco. Paris quant à elle se classe en 9ème position, suivie ex aequo par Barcelone et Vienne.