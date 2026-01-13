Lifestyle

Voyages en 2026: Rabat s’impose comme l’une des destinations incontournables selon «Time Out»

Le Grand théâtre Mohammed VI de Rabat-Salé est un nouvel édifice entrant dans le cadre de Rabat «Ville lumière, capitale du Royaume du Maroc». (Y.Mannan/Le360)

Longtemps éclipsée par Marrakech, Rabat signe une renaissance spectaculaire. Propulsée au deuxième rang mondial du classement Time Out 2026, la capitale marocaine s’impose désormais comme l’épicentre culturel du Royaume. Entre l’inauguration du Grand Théâtre de Zaha Hadid et son sacre par l’UNESCO comme Capitale mondiale du livre, la «Ville Lumière» amorce une année historique sous le signe de l’avant-garde artistique.

Par La Rédaction
Le 13/01/2026 à 17h33

Aux côtés de destinations aussi variées que les Rocheuses canadiennes, Hambourg ou Oaxaca, la capitale marocaine s’impose comme un choix culturel majeur pour l’année à venir, portée par une actualité artistique et littéraire particulièrement dense. En effet, dans sa sélection, Time Out met en avant des destinations capables de conjuguer identité locale, renouveau culturel et expériences singulières.

C’est précisément sur ce terrain que Rabat tire son épingle du jeu en se hissant à la deuxième place de ce classement. Longtemps restée dans l’ombre de Marrakech sur la scène touristique internationale, la ville connaît aujourd’hui une véritable renaissance, au moment où d’autres pôles marocains comme Casablanca, Essaouira ou Agadir ont déjà su capter l’attention des voyageurs.

Lire aussi : 2026, l’année pour explorer Rabat, selon le magazine «National Geographic»

L’année 2026 marque toutefois un tournant pour la capitale. Time Out souligne l’ouverture prochaine du Théâtre Royal de Rabat, un équipement culturel d’envergure conçu par l’architecte Zaha Hadid. Doté d’une salle de 1.800 places et d’un amphithéâtre de 7.000 places, ce complexe futuriste s’inscrit comme l’un des projets culturels majeurs du continent africain, renforçant la position de Rabat comme centre artistique et créatif.

Autre événement clé mis en avant par le média international, la désignation de Rabat en tant que Capitale mondiale du livre par l’UNESCO, à l’occasion de la Journée mondiale du livre en avril. Cette reconnaissance s’accompagnera d’une programmation dédiée à la lecture et à la transmission du savoir, incluant cérémonie d’ouverture, ateliers, masterclasses et marathon de lecture public. Une dynamique qui conforte l’image d’une ville tournée vers la culture, l’éducation et le dialogue intellectuel.

