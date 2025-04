Café del Mar s’installe à Rabat: l’art de vivre entre Méditerranée et Atlantique

Quand l’or du soleil plonge dans l’océan, que les notes d’une mélodie douce épousent la brise marine, l’esprit de Café del Mar s’éveille. Après avoir conquis certaines des plus belles côtes du globe, l’icône mondiale de l’art de vivre débarque à Rabat, à partir du 19 avril, au cœur du luxueux Conrad Rabat Arzana. Une première en Afrique, où le luxe décontracté, la gastronomie et la beauté de la nature s’unissent pour écrire un nouveau chapitre de convivialité en bord de mer.

Fondé en 1980 sur les rivages envoûtants d’Ibiza, Café del Mar a d’abord conquis les amateurs de musique douce avec ses compilations emblématiques et ses soirées rythmées par les derniers feux du jour. Cet art de vivre repose sur un équilibre subtil entre ambiance musicale soignée, design épuré et cuisine méditerranéenne raffinée.

Café del Mar au Conrad Rabat Arzana.

Au fil des décennies, la marque a essaimé son savoir-faire à travers le monde avec des établissements emblématiques aux Maldives, à Bali, Sydney, Phuket ou encore Abu Dhabi, chacun interprétant à sa manière l’esprit d’Ibiza tout en s’imprégnant de l’âme locale.

Pourquoi Rabat?

L’ouverture de Café del Mar à Rabat marque une nouvelle étape dans l’expansion internationale de la marque. Le choix du Maroc n’est pas un hasard. Terre de contrastes, où tradition et modernité dialoguent sans cesse, le Royaume s’impose comme une destination lifestyle en plein essor. L’enseigne illustre une volonté de s’ancrer dans des destinations culturelles fortes, à l’identité affirmée.

Alors… pourquoi Rabat? Capitale administrative et diplomatique, cette ville d’art séduit par son élégance, son patrimoine préservé et son ouverture sur l’océan. L’arrivée de Café del Mar vient souligner cette dynamique, en dotant la ville d’un nouveau lieu emblématique dédié au luxe, à la détente et au divertissement haut de gamme.

L’adresse se décline en plusieurs espaces exclusifs, notamment un pool club baigné de lumière, parfait pour des journées ensoleillées ou des soirées festives. La vue imprenable sur l’océan Atlantique et l’ambiance musicale envoûtante en font un cadre unique pour vivre les fameux Sunset Sessions, rythmés par les performances de DJs internationaux.

À la carte…

Au-delà du cadre, la carte de Café del Mar mérite le détour. Pensée comme une véritable ode aux saveurs, elle mêle traditions méditerranéennes et accents marocains avec élégance. Au menu: mezzés raffinés à partager, créations sucrées délicates, cocktails signature et classiques revisités qui raviront les palais les plus exigeants. Chaque plat est conçu comme une expérience sensorielle, en parfaite harmonie avec l’ambiance du lieu.

Café del Mar mise sur l’hospitalité marocaine, alliant attention du détail, sens du service et chaleur humaine. L’équipe, formée aux standards internationaux du groupe, propose un accueil sur mesure, que ce soit pour un déjeuner en terrasse ou une soirée privée.

Plus qu’un lieu, Café del Mar est une destination en soi. La marque se veut un havre pour les esprits curieux: épicuriens, esthètes et voyageurs en quête d’authenticité et d’art de vivre. Il incarne l’effervescence culturelle et la modernité du Maroc, et affirme Rabat comme une capitale du luxe contemporain.

Café del Mar, fidèle à son esprit pionnier, ouvre au Maroc une nouvelle ère, entre horizons marins et promesses d’évasion.