Le Conrad Rabat Arzana redéfinit les standards des événements d’affaires

Avec ses 1.260 mètres carrés d’espaces de réunion répartis sur huit salles équipées des technologies les plus modernes, le Conrad Rabat Arzana peut accueillir jusqu’à 350 invités. La salle de bal Saphir, avec ses 411 m², permet d’organiser des banquets pour 250 convives, tandis que la Terrasse Turquoise offre un cadre extérieur unique pour des réceptions de 150 personnes. L’Event Room Aquamarine, baignée de lumière naturelle grâce à ses grandes baies vitrées, accueille jusqu’à 90 invités dans une ambiance sereine. Les salles Tanzanite, Topaz et Lapis Lazuli, idéales pour des groupes plus intimes de 20 à 40 personnes, offrent des configurations sur mesure.

Lire aussi : Le Conrad Rabat Arzana reçoit la prestigieuse distinction «Quatre étoiles» par le Forbes Travel Guide Star Awards

En complément, l’hôtel propose des pauses gourmandes et des moments de détente face à l’océan, pour prolonger les échanges dans un cadre inspirant.

Le Conrad Rabat Arzana se distingue par un service attentif et des espaces raffinés, garantissant à chaque événement un caractère unique et mémorable.

Pour organiser vos événements, contactez le +212 684 00 03 30 ou le +212 684 00 03 31.