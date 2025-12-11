Deux maîtres culinaires, une expérience gastronomique inoubliable au Conrad Rabat Arzana

Ce mois de novembre, deux maîtres culinaires s’unissent pour une rencontre d’exception au Conrad Rabat Arzana. 99 Sushi Bar & Restaurant se transforme en scène pour une collaboration remarquable, où, du 26 au 30 novembre 2025, les convives sont invités à découvrir un menu dégustation exclusif en 8 services, imaginé par deux chefs de renommée internationale.

Le Chef Thinus van der Westhuizen, l’âme créative derrière le rayonnement régional de Sushi 99, rejoint le Chef Fayçal Bettioui, chef marocain étoilé Michelin de Table 3, pour un rare dîner Four Hands. Leur savoir-faire combiné marie la précision japonaise, la technique française et la profondeur du terroir marocain.

Le menu révèle une succession de signatures parfaitement exécutées, dont le célébrissime Toro Okonomiyaki, le 99 Chirashi sublimé de caviar, les délicates Golden Bricks, ainsi que des créations raffinées telles que le Hamachi au dashi de tomate ou la sole de l’Atlantique accompagnée d’un beurre blanc au yuzu, avant une finale aérienne: un soufflé japonais d’une légèreté remarquable.

Tarif: 1.299 dirhams par personne

Dates: 26-30 novembre 2025 | Chefs en résidence: 28 & 29 novembre 2025

Horaire: 19h00 – 00h00

Lieu: 99 Sushi Bar & Restaurant, Conrad Rabat Arzana

Réservations: +212 537 48 86 40 | E: Ibtissam.Ouahdi@conradhotels.com

Vous souhaitez en savoir davantage sur le Conrad Rabat Arzana et ses expériences?

Veuillez consulter: https://www.hilton.com/en/hotels/rbacici-conrad-rabat-arzana/

Le Conrad Rabat Arzana fait partie de Hilton Honors®, le programme de fidélité primé des 24 marques d’exception du groupe Hilton. Les membres Hilton Honors qui réservent directement via les canaux privilégiés de Hilton bénéficient d’avantages exclusifs, notamment un système de paiement flexible permettant d’utiliser presque n’importe quelle combinaison de points et d’espèces pour réserver un séjour, ainsi qu’une remise réservée aux membres et non disponible ailleurs, et le Wi-Fi standard gratuit.

Les membres ont également accès à des services entièrement dématérialisés via l’application mobile Hilton Honors, leader du secteur: enregistrement en ligne, choix de la chambre et accès via Digital Key.

Pour plus d’informations ou pour effectuer une réservation, veuillez consulter Conrad Rabat Arzana ou appeler le +212 5 37 74 99 99.

Pour en savoir plus sur le Conrad Rabat Arzana: stories.hilton.com

Pour découvrir Sushi 99: www.99sushibar.com

Conrad Rabat Arzana

Niché sur la splendide côte Atlantique du Maroc, le Conrad Rabat Arzana offre un havre de tranquillité et d’élégance. Le resort propose 120 chambres et suites au design raffiné, dont plusieurs disposent de piscines à débordement privées et de terrasses avec vue sur l’océan. Chaque espace est conçu pour créer une atmosphère de sérénité, sublimée par des panoramas marins à couper le souffle.

L’expérience gastronomique occupe une place centrale au Conrad Rabat Arzana, grâce à ses restaurants signatures 99 Sushi Bar & Restaurant, L’Oursin, La Brise et Feuillage, qui célèbrent aussi bien l’art culinaire japonais qu’une cuisine inspirée des saveurs marocaines.

Au-delà de sa scène culinaire d’exception, le Conrad Spa propose des parcours bien-être personnalisés, incluant des diagnostics exclusifs de la peau et des thérapies holistiques adaptées à chaque hôte.

Les familles bénéficient d’un Kids Club dédié, un espace vibrant où les plus jeunes profitent d’activités ludiques et encadrées en toute sécurité.

Pour les événements privés ou professionnels, l’espace banquets du resort offre un cadre sophistiqué, alliant élégance et confort afin de créer des moments véritablement mémorables.