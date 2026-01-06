Solé by Casa Jose, ou quand l’Espagne gastronomique s’invite à Rabat
VidéoÀ Rabat, la gastronomie espagnole s’offre une nouvelle adresse d’exception. Niché au sein de l’hôtel Story, à deux pas de l’océan, Solé by Casa Jose se veut bien plus qu’un restaurant: une véritable destination culinaire et festive, née de la collaboration entre Story Hotels & Resorts et le groupe Casa Jose. Entre exigence gastronomique, identité affirmée et ambiance espagnole immersive, le concept séduit déjà un public au rendez-vous, avec un établissement affichant complet chaque soir.