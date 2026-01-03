À Casablanca, The Kitchen by Pépère marie sport, convivialité et cuisine maroco-méditerranéenne

À Casablanca, certains lieux réussissent à recréer cette atmosphère rare où l’on se sent immédiatement à l’aise. The Kitchen by Pépère en fait aujourd’hui l’une de ses signatures. Installé au 209 rue Yaacoub El Mansour, ce sportsbar revisite une recette déjà éprouvée par l’enseigne: du sport, de la convivialité et une cuisine qui parle au plus grand nombre.

Dès l’entrée, le ton est donné. De grands écrans diffusent les compétitions majeures, de la CAN à la Ligue des champions, en passant par la Ligue 1 et les rendez-vous internationaux. Les néons rendent hommage à des clubs mythiques comme le FC Barcelone ou le Real Madrid, tandis que les logos de l’OM, du PSG, du Wydad ou du Raja rappellent l’ancrage local et international du lieu.

Le football y côtoie d’autres disciplines: raquettes de tennis, panneaux de basket ou patins à glace habillent les murs, parmi des drapeaux venus d’horizons multiples. Ici, le sport dépasse le simple écran et s’affirme comme une culture à part entière.

Le restaurant, réparti sur deux étages, mêle une décoration méditerranéenne à un esprit sportsman. Les tableaux habillent les murs, tandis qu’une légère odeur de grillades flotte dans la salle, rappelant que l’expérience se joue aussi dans l’assiette. Une salle privative, pouvant accueillir jusqu’à dix personnes, permet même de vivre les matchs entre amis, comme à la maison.

Côté cuisine, The Kitchen by Pépère revendique une carte maroco-méditerranéenne généreuse et surtout accessible. Des tapas à partager ouvrent le bal dès 20 dirhams, suivies de pastillas gourmandes et dorées, proposées à partir de 70 dirhams, de grillades saisies à la commande, accessibles entre 50 et 80 dirhams et de tagines bien garnis pouvant aller jusqu’à 135 dirhams. Une cuisine sans prétention, pensée pour accompagner les matchs et les retrouvailles, avant de conclure sur des desserts maison réconfortants, autour de 40 à 50 dirhams.

Le lieu pousse même la praticité plus loin, avec une fenêtre extérieure dédiée aux commandes de sandwichs, pensée pour les clients pressés ou de passage.

Samir Boujday, responsable du restaurant, explique: «Nous vous accueillons toute la semaine, de midi à minuit, pour vous proposer des plats traditionnels marocains et espagnols à partir de 20 dirhams, dans une ambiance sportive. Vous êtes les bienvenus.»

Ouvert sept jours sur sept, The Kitchen by Pépère s’inscrit ainsi dans cette nouvelle génération de lieux hybrides à Casablanca, où le sport devient un prétexte au partage et la cuisine, un langage universel. Un endroit pensé pour vibrer ensemble, autour d’un match… et d’une bonne assiette.