Hôtellerie de luxe: le DoubleTree by Hilton s’installe au coeur de Casablanca

Le DoubleTree by Hilton Casablanca City Center, inauguré ce 30 décembre 2025, situé au cœur de la métropole.

Casablanca se dote d’une nouvelle adresse de luxe. Le DoubleTree by Hilton Casablanca City Center ouvre officiellement ses portes après un vaste projet de rebranding, marquant l’arrivée de cette enseigne pour la première fois au cœur de la capitale économique du Royaume.

Avec ses 388 chambres et suites, l’établissement ambitionne de devenir un repère pour les voyageurs d’affaires comme pour les touristes, dans une ville en pleine mutation hôtelière.

Cette volonté de se positionner comme référence se concrétise sous la direction de Dominique Dmytryszyn, Cluster Directeur Général et l’un des 100 meilleurs dirigeants mondiaux selon les Luxury Lifestyle Awards 2023. Aux commandes de l’hôtel depuis sa construction en 2015, il accompagne cette nouvelle phase de développement.

Fort de plus de quarante ans d’expérience au sein de Hilton Worldwide, il a dirigé des établissements à Londres, en Australie, en Turquie, à l’Île Maurice, ainsi qu’en France et au Maroc. Son expertise internationale guide désormais le positionnement du DoubleTree by Hilton Casablanca City Center.

À ce propos, Dominique Dmytryszyn souligne: «Nous sommes fiers de présenter le DoubleTree by Hilton Casablanca City Center comme une nouvelle référence de l’hôtellerie haut de gamme dans la ville. Ce rebranding illustre notre engagement à offrir les standards de service reconnus de Hilton, tout en proposant à nos clients une expérience raffinée, au cœur de Casablanca.»

Idéalement situé, le DoubleTree by Hilton Casablanca City Center offre un accès rapide aux principaux pôles économiques et culturels: l’ancienne médina et la mosquée Hassan II se trouvent à moins de quatre kilomètres, la gare TGV Casa-Voyageurs est accessible en cinq minutes, et le Morocco Mall en une vingtaine de minutes. L’hôtel dispose par ailleurs d’un parking extérieur et d’un parking souterrain, facilitant l’accès à tous les visiteurs.

L’établissement compte 388 chambres et suites, de 40 à plus de 200 m², alliant confort contemporain et fonctionnalité. La Suite Royale, située au 17ème étage, offre une vue panoramique sur la ville.

Pensé comme une destination de référence pour les événements professionnels, le DoubleTree by Hilton Casablanca City Center dispose d’un espace dédié aux conférences et événements, comprenant 13 salles de réunion modulables et entièrement équipées, ainsi qu’une grande salle de réception pouvant accueillir jusqu’à 300 personnes, idéale pour conférences, événements corporate et réceptions privées.

Côté bien-être, le Lumena Spa, d’une superficie de 2 500 m², intègre deux hammams traditionnels, deux saunas, deux jacuzzis avec bassin d’eau glacée, neuf cabines de soins dont une cabine duo et deux cabines dédiées aux soins du visage, un salon de beauté, une salle de yoga et un centre de fitness entièrement équipé.

L’offre de restauration propose plusieurs concepts, inspirés des saveurs locales et internationales, dans une atmosphère conviviale. Des travaux complémentaires sont d’ores et déjà prévus dans les mois à venir afin d’enrichir l’expérience client et de conforter la position de l’hôtel comme référence de l’hôtellerie haut de gamme à Casablanca.

Propriété de Ynna Holding et géré par Hilton Hotels & Resorts, le DoubleTree by Hilton Casablanca City Center est intégré au programme de fidélité Hilton Honors, qui offre à ses membres une série d’avantages exclusifs, tels que des réductions, le Wi-Fi standard gratuit et des options de paiement flexibles.

Avec cette ouverture, Casablanca accueille une nouvelle adresse internationale conjuguant centralité, services haut de gamme, expertise managériale et confort contemporain, confirmant le rôle croissant de la ville sur le marché hôtelier marocain et renforçant la présence du groupe Hilton dans le Royaume.