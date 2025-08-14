La nature comme rempart à la chaleur: «Hilton» ou le souffle frais de Rabat en plein été

En plein cœur de Rabat, lorsque la ville se gorge de soleil et que l’air devient brûlant, un lieu reste prisé des habitants: la forêt urbaine Ibn Sina, plus connue sous le nom de «forêt Hilton». Ses 60 hectares de végétation luxuriante – eucalyptus, chênes verts et pins – offrent une ombre dense et une fraîcheur bienvenue. En ces jours de canicule, ses allées se transforment en refuge naturel pour ceux qui, délaissant la plage, viennent s’abriter sous ses frondaisons.

Dès les premières heures du matin, joggeurs, marcheurs et familles s’y pressent. Les cris d’enfants résonnent entre les arbres, les conversations se mêlent au chant des oiseaux et l’odeur de la résine imprègne l’air. Ici, on respire mieux, on ralentit le pas, on retrouve un rythme plus doux.

Mais la forêt Hilton n’est pas seulement un havre de paix: elle est aussi un espace vivant, doté d’installations de loisirs qui invitent à rester, à partager un pique-nique ou à pratiquer un sport. Elle joue un rôle essentiel dans la préservation de la biodiversité locale et dans la protection de l’environnement urbain.

Interrogés par Le360, de jeunes randonneurs ne tarissent pas d’éloges sur cet écrin vert: «La forêt Hilton fait partie de notre quotidien», affirment-ils. Un sentiment partagé par de nombreux habitants de Kénitra, qui la fréquentent tout au long de l’année. «La plage et la forêt sont complémentaires», explique l’un d’eux, résumant parfaitement l’équilibre qu’offre la région entre mer et nature.