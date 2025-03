Rabat: engouement pour la forêt urbaine Ibn Sina, refuge vert de la capitale

Au coeur de la capitale se niche ce havre de verdure, fait d’eucalyptus et de pins et parsemé de plusieurs jets d’eau récemment installés. Nous sommes dans la forêt urbaine Ibn Sina, à Rabat, où les habitants de la capitale viennent se détendre ou pratiquer leur sport favori, entre marche, running ou football. Les adeptes d’activités moins physiques sont également là, comme Maha, jeune étudiante fraîchement rentrée du Canada, qui s’adonne à un exercice de méditation proche du Yoga. Quant aux plus jeunes, ils ont à leur disposition différentes aires de jeu aménagées dans la forêt.

Également connue sous le nom de «forêt Hilton» (en référence à l’ancienne enseigne de l’hôtel qui la jouxte), la forêt urbaine Ibn Sina, s’étend sur une superficie de plus 60 hectares, offrant ainsi de vastes étendues boisées à explorer. Et en ce jour de ramadan ensoleillé, elle connaissait d’ailleurs une forte fréquentation, composée de jeûneurs venus respirer dans ce refuge vert à l’approche de l’heure du ftour.

Nombreux sont d’ailleurs les visiteurs à déclarer s’y rendre fréquemment, et ce même en dehors du mois sacré. Et si l’écrasante majorité apprécient son aménagement soigné, son entretien irréprochable et sa sécurisation par des éléments des Forces auxiliaires, quelques-uns ont quelques reproches à formuler. C’est le cas de ce jeune adepte de la course à pied, manifestement très matinal, qui aurait préféré que le bois ouvre quotidiennement ses portes à 5H00 du matin plutôt qu’à 6H00.

Au delà de son rôle d’espace de promenade, de détente et d’exercice, la forêt urbaine Ibn Sina joue également celui, peut-être encore plus important, de poumon vert de la ville, participant à la préservation de la biodiversité locale et à la protection de l’environnement.