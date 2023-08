Maroc N’zaha. EP2. Se refaire une santé avec une promenade dans la forêt urbaine Ibn Sina

Elle est reconnaissable d’entre mille lieux. Ses senteurs d’eucalyptus permettent de l’identifier, les yeux fermés. Vous l’aurez compris, il s’agit de la forêt urbaine Ibn Sina de Rabat. Plus connue sous le nom de «forêt du Hilton» du fait de sa proximité, ou plutôt de son voisinage avec un établissement hôtelier qui portait le même nom, cette étendue boisée est l’un des espaces verts les plus fréquentés de la capitale.

Ici, tout le monde vient respirer un bon bol d’air frais. On y trouve des messieurs Tout-le-Monde, des enfants, des sportifs et même, parfois, des hommes politiques ou des responsables gouvernementaux.

Au programme, course à pied ou marche à l’air libre, à l’ombre des arbres centenaires, c’est selon la volonté de chacun. L’essentiel est de profiter de l’air pur et frais qui y règne, surtout en ces temps de fortes chaleurs.

«Ce genre de forêt, où l’on peut courir et profiter de la nature dans toute sa splendeur et sa richesse est rare. Pour s’évader et fuir le bruit des klaxons et la pollution des véhicules, venir se réfugier ici est idéal», confie Jaouad, un habitant de Rabat.

La forêt urbaine Ibn Sina est très prisée. Propre et bien entretenue, elle offre à ses visiteurs plusieurs espaces où se reposer ou pratiquer quelques sports, tels le ping-pong ou le football. D’ailleurs, plusieurs jeunes inscrits dans des clubs de foot viennent ici pour s’entraîner, accompagnés de leurs formateurs.

Il arrive par moment que vous puissiez observer une halte pendant votre marche habituelle, pour admirer des enfants disputer un match de football devant le regard ébloui et l’attitude fière de leurs parents. Voilà qui est tout aussi rafraîchissant.