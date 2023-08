Maroc N’zaha. EP1. Anfa Park, un bol de verdure à Casablanca

Bienvenue, vous venez d’atterrir à Anfa Park. Ici, en 1910 s’érigeait l’ancien aéroport d’Anfa. En 2020, soit 110 ans plus tard, cet endroit a été transformé en parc urbain, et figure aujourd’hui parmi les espaces verts les plus importants et les mieux équipés de Casablanca.

Sur les 350 hectares de superficie foncière globale, 100 hectares sont réservés à l’aménagement d’espaces verts. Les jardins d’Anfa Park se distinguent du lot par leur empreinte singulière qui s’étend sur 4 hectares.

Rien n’a été planté au hasard. Au fil de votre promenade, matinale de préférence à l’ouverture du parc, à partir de 6h pour les lève-tôt, sinon après 18h, vous remarquez clairement que le design paysager capitalise sur la diversité et la densité de la végétation.

Ici, les palmiers ne seront pas là à vous toiser, mais vous aurez droit à un éventail diversifié, constitué de massifs floraux regroupant plus de 150.000 arbustes de toutes les espèces. Si vous souhaitez vous offrir un bain de forêt régulier, comme le préconisent actuellement tous les spécialistes, histoire de renforcer votre système immunitaire, vous êtes à la bonne adresse. Anfa Park est une vraie forêt urbaine.

Et pour prolonger l’expérience dans cet écrin de verdure et de fraîcheur, après votre immersion piétonne, vous pouvez vous reposer sur l’un des multiples transats en bois qui jonchent la pelouse verdoyante. Ou ceux bordant le canal d’eau aménagé sur 400 mètres.

S’asseoir sur le gazon, façon pique-nique, est aussi permis. Ici et là, des familles, des adultes, des enfants se réunissent dans une ambiance enjouée. Des aires de jeux, quatre en tout, leur sont dédiées.

Des cabanes en bois, des toboggans, des balançoires, des trampolines... Tout y est pour que les tout-petits puissent dépenser leur énergie. Et si jamais votre enfant s’égare dans les dédales du parc, les agents de surveillance se chargeront de l’accompagner à l’accueil et d’entrer en contact avec sa famille en concertation avec les services de police.

La sécurité est l’un des points forts de cet espace vert, mais pas seulement. L’indulgence des gestionnaires des lieux vis-à-vis des comportements pouvant causer une dégradation des lieux donne à cet espace un aspect humanisé et humanisant.

C’est l’exemple de cette fillette en short et tee-shirt qui se jette, toute joyeuse, dans les jets d’eau de la fontaine, devant le regard amusé, attendri et non réprobateur de sa mère. A côté, les agents de sécurité, très vigilants, ne font aucun signe d’interdiction. Ils ont ainsi permis à cette enfant de vivre un pur moment de bonheur.