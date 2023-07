Anfa Park en Fête revient pour sa deuxième édition avec une programmation inédite

En partenariat avec l’agence de production culturelle Seven PM, l’Association Jazz Au Maroc (JAM) et l’Agence d’Urbanisation et de Développement d’Anfa, le festival Anfa Park en Fête se renouvelle pour sa deuxième édition. L’événement se produira autour de deux espaces, Le Village Casa Anfa où l’entrée sera payante et Le Park qui sera accessible gratuitement .

Un festival d’été riche en activités et en animations

Tous les 4 derniers jours de la semaine, Le Park déploiera une multitude d’activités artistiques et sportives. Les festivaliers pourront ainsi profiter d’animations gratuites telles que des activités sportives, du street art ou encore des cours de danse et d’éveil pour les enfants.

Le Village Casa Anfa débutera par l’événement Casa Anfa Latina du 7 au 9 juillet. Pour cette première édition, une programmation riche sera tenue à travers des artistes majeures de la musique latine: Philippe Cohen Solal en DJ set, l’un des fondateurs de Gotan Project et producteur aux multiples facettes, Yuri Buenaventura véritable légende de la salsa colombienne, et Grupo Compay Segundo les successeurs de la riche histoire de la musique cubaine.

Tous les 4 derniers jours de chaque semaine, du 13 au 30 juillet, le Village Casa Anfa recevra près de 40 DJ nationaux et internationaux pour faire vivre aux festivaliers une expérience unique. Les visiteurs pourront découvrir «La Nuit Électronique» de l’Institut Français du Maroc au programme qui aura lieu le samedi 15 juillet.

Le marché des créateurs: plus de 20 marques locales ont répondu présent les jeudis, vendredis, samedis et dimanches. 15 restaurants proposeront des saveurs du monde entier. Un espace «GamingZone» plongera également les festivaliers dans l’ambiance rétro des années 2000 avec ses flippers, babyfoots et jeux arcade.