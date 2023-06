Jazzablanca: l’ouverture de la 16ème édition comme si vous étiez

La 16ème édition du festival Jazzablanca a hissé ses voiles hier, jeudi 22 juin avec une affiche haute en couleur composée d’artistes locaux et internationaux qui ont mis le feu sur scène. A Anfa Park, la musicienne et chanteuse gambienne Sona Jobarteh a donné le coup d’envoi, sur la Scène 21 face à un public indéniablement conquis par son charisme et la puissance de sa voix.

Les Jazzablancais avaient ensuite rendez-vous avec Kamaal Williams, pilier de la scène jazz londonienne, dont les sublimes compositions ont fait vibrer Anfa Park.

Sur la Scène Casa Anfa, les fans de La Femme se sont donné le mot pour réserver un chaleureux accueil au groupe de rock alternatif français. Doté d’une folle énergie contagieuse, l’illustre Nile Rodgers & CHIC a clôturé la soirée en enflammant la Scène Casa Anfa avec un voyage à travers les plus gros hits qu’il a produits pour David Bowie, Daft Punk, ou encore Madonna, des années 70 à nos jours.

La Scène BMCI, libre d’accès, a accueilli un public dynamique, enjoué et heureux de faire la rencontre de formations musicales marocaines émergentes. La soirée a débuté en compagnie du groupe Izouran N-Sahara, tout droit venu de l’oasis M’hamid El Ghizlan. Place ensuite au duo Sound of Mint, qui a électrisé la Scène BMCI au rythme d’un remix du légendaire Ali Farka Touré.