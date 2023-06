Festival du film arabe de Casablanca: revivez en images la cérémonie d’ouverture de la 4ème édition

Les passionnés du cinéma arabe se sont réunis ce vendredi 16 juin, au complexe Mohamed Zefzaf, pour le coup d’envoi de la 4ème édition du Festival du film arabe de Casablanca marqué par la projection de «Pégase», premier long métrage de Mohamed Mouftakir et Grand Prix du Fespaco 2011.

Le film, qui compte dans son casting Driss Roukhe, Majdouline El Idrissi, Anas El Baz et Saâdia Ladib, s’est ainsi offert un nouveau rendez-vous avec le public, plus de 13 ans après sa première sortie en salles.

Lors de la cérémonie d’ouverture, le Festival a rendu hommage à la célèbre actrice marocaine Raouia, de son vrai nom Fatima Herrandi, à l’artiste égyptien Khalid El Sawy, à l’actrice égyptienne Hala Sedki et au réalisateur tunisien Ridha Béhi.

Lire aussi : «Pégase», de Mohammed Mouftakir, ouvre le Festival du film arabe à Casablanca dans une version remaniée

Fondé et dirigé par Fatema Nouali, ancienne présentatrice télé reconvertie dans la production, le Festival du film arabe de Casablanca prévoit dans cette 4ème édition une compétition longs métrages (fictions et documentaires), dont le jury est présidé par le Tunisien Ridha Behi, ainsi qu’une compétition courts métrages (fictions et documentaires), dont le jury est présidé par réalisatrice et scénariste saoudienne Hanaa Alomair.