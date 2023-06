Le documentaire «For Khadija», de French Montana, présenté au Tribeca Film Festival par Robert de Niro

De g. à d., le rappeur marocain French Montana et l'acteur américain Robert de Niro (montage).

Sur son compte Instagram, French Montana a fait part de sa joie à sa communauté de followers. «D’un petit village en Afrique, au Maroc, à Robert de Niro présentant l’histoire de ma vie au Tribeca Film Festival», a-t-il écrit en commentaire d’une interview de Robert de Niro et de la productrice et co-fondatrice du Tribeca film festival, Jane Rosenthal.

Dans cet échange, ces derniers tracent les grandes lignes de l’évènement new-yorkais qui se déroule du 7 au 18 juin, à commencer par la présentation du documentaire «For Khadija», dont la projection sera suivie par un concert de French Montana.

D’après French Montana, la projection du documentaire, le 16 juin, devrait être précédée d’une présentation réalisée par Robert de Niro lui-même.

Dans ce documentaire produit par Puff Daddy et Drake et réalisé par Mandon Lovett, French Montana, Karim Kharbouch à l’état civil, lève le voile sur sa poursuite du rêve américain et les sacrifices consentis par sa mère pour élever ses enfants, de Casablanca au Bronx.