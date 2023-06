Najat Aâtabou, Mehdi Mozayine, Houda Saad et Soukaina Fahsi au WeCasablanca Festival 2023

Le festival de musique de Casablanca est de retour. WeCasablanca Festival, créé il y a quatre ans en remplacement du défunt Festival de Casablanca, aura lieu cette année du 16 au 21 juin à l’espace Toro au quartier El Hank.

L’évènement démarrera ainsi ce vendredi avec des concerts de Najat Raoui puis de Houda Saâd, artistes issues de deux émissions de télécrochet, à savoir Studio 2M et The X Factor.

Le lendemain, samedi, ce sera au tour de Mehdi Fadili, jeune artiste à la voix captivante et adepte des chansons romantiques modernes, et de l’artiste pop Mehdi Mozayine, qu’on ne présente plus, de faire danser le public aux rythmes de différents tubes.

Dimanche 18 juin, Kawtar Sadik, étoile montante de la scène artistique marocaine, séduira les festivaliers avec son répertoire qui fait la part belle au rock, au rap et à l’électro, qu’elle imprègne de sons traditionnels du désert. Zouhair Bahaoui prendra ensuite le relai pour célébrer l’amour en interprétant ses titres célèbres comme «Décapotable» ou encore «Bghit ou Gaa3ma Hessit».

Lire aussi : De la musique à la comédie: Salma Rachid, une artiste que rien n’arrête

Lundi, en première partie de soirée, Soukaina Fahssi enflammera la scène avec ses mélodies mêlant flamenco, blues, jazz et musiques africaines. Juste après elle, la diva Najat Aâtabou électrisera le public avec ses grands classiques de chaâbi.

Ce n’est pas fini. Les artistes programmés à cette 4ème édition du WeCasablanca Festival incluent Mourad Bouriki, gagnant de la 1ère saison de «The Voice» dans sa version arabe. Il sera suivi, en deuxième partie de soirée, de Zakaria El Ghafouli.

Enfin, le mercredi 21 juin, pour célébrer la Fête de la musique, l’Orchestre philharmonique du Maroc, sous la direction de la cheffe d’orchestre Dina Bensaid, offrira un concert sur les musiques de films de John Williams, qui a composé la bande son originale de «Harry Potter», «Superman», «Starwars», «Indiana Jones»...

WeCasablanca Festival se poursuivra le lendemain, et pour trois jours encore, au cinéma Megarama pour continuer à célébrer la Fête de la musique, en partenariat avec l’Association marocaine de la musique andalouse.