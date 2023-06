Revivez en images la cérémonie d’ouverture de la 11e édition du Festival international du film de Dakhla

Les regards étaient tournés vers la perle du Sud, samedi soir, alors que les passionnés de cinéma se réunissaient pour le coup d’envoi de la 11e édition du Festival international du film de Dakhla. La soirée inaugurale a été empreinte d’un enthousiasme contagieux. Les applaudissements ont particulièrement retenti lorsque le réalisateur Abdelouahed Mjahed a présenté son long métrage «Dados».

Les hommages ne se sont pas arrêtés là. L’artiste marocaine Asmaa Khamlichi a été aussi acclamée pour son professionnalisme. Son dévouement et son expertise ont été reconnus et salués par le public.

Le réalisateur, producteur et cinéaste angolais Zézé Gamboa a été également honoré lors de cette soirée. Sa carrière, qui a commencé à la télévision, s’est distinguée par des réalisations remarquables, notamment dans les films documentaires.

Et comment ne pas mentionner l’actrice égyptienne Rania Farid Shawky, qui a laissé une empreinte indélébile sur la scène artistique arabe? Son charisme débordant et son talent incontesté l’ont hissée au rang de figure emblématique du cinéma, captivant les spectateurs et conquérant les cœurs.

Cette soirée inaugurale n’était qu’un avant-goût des merveilles qui attendent les cinéphiles dans les jours à venir. Le Festival international du film de Dakhla, qui se poursuit jusqu’au 8 juin sous le thème «Dakhla, porte de l’Afrique», est prêt à dévoiler une sélection diversifiée de films.

Au-delà des écrans, l’événement est également une occasion de rencontres et d’échanges. Les artistes, cinéastes et passionnés de cinéma se réuniront pour partager leur amour commun pour le 7ème art et explorer les différents horizons de la créativité cinématographique.