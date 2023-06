De la musique à la comédie: Salma Rachid, une artiste que rien n’arrête

De la scène aux plateaux de tournage, Salma Rachid ne cesse d’étonner par sa capacité à repousser les limites artistiques et à se réinventer. Sa carrière musicale, couronnée par un album riche en featurings, rencontre celle d’actrice, où elle se distingue par son naturel et son aisance. C’est une Salma Rachid polyvalente qui se révèle, oscillant entre des rythmes enflammés et des rôles captivants.

Son album «Nar», qui marque ses dix ans sur scène, est un véritable triomphe. Mêlant divers styles et collaborations artistiques, cet opus représente la quintessence de la diversité musicale que l’ex-finaliste de l’émission de télé-réalité «Arab Idol» a explorée tout au long de sa carrière. Dans cette œuvre, elle explore une palette de styles musicaux, se laissant même tenter par un mélange innovant de darija et de dialecte égyptien. Chose qui lui a valu de nombreux retours positifs des fans.

En plus de sa carrière musicale, Salma Rachid a aussi fait ses premiers pas dans la comédie à la télé, une expérience qu’elle décrit comme «enrichissante et stimulante». Bien qu’elle trouve son expérience dans le sitcom «Dirou Niya» gratifiante, l’artiste avoue avoir un penchant particulier pour les dramas.

Lire aussi : Quoi de neuf? – Ep7: Les confidences de Salma Rachid...

Interrogée sur une éventuelle installation permanente à Dubaï, l’artiste se veut claire: bien qu’elle apprécie la métropole émiratie, elle n’a pas l’intention de couper les ponts avec son Maroc natal. Elle insiste ainsi sur l’importance d’effectuer des allers-retours réguliers, exprimant son attachement indéfectible à sa mère patrie.

Avec son aisance à endosser différents rôles, que ce soit sur scène ou devant la caméra, Salma Rachid affirme son statut d’artiste aux multiples talents. Elle incarne ainsi la polyvalence de l’artiste moderne, capable de jongler entre différentes disciplines avec une étonnante fluidité. Un talent à suivre de près.