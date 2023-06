Festival du cinéma indépendant de Casablanca: revivez les images de la cérémonie d’ouverture

C’est en vrai passionné, et fort d’une expérience de 25 ans dans l’organisation du festival du cinéma d’auteur de Rabat, que Hammadi Guerroum a présenté son discours d’ouverture de la 2ème édition du Festival international du cinéma indépendant de Casablanca. La cérémonie a eu lieu le vendredi 2 juin, au Complexe culturel Mohammed Zefzaf, dans une salle comble.

«Je suis heureux et ému de voir que tous ceux que je connais, tous ces visages présents lors de la conférence que nous avions organisée avec Naguib Mahfouz ici même dans ce lieu pour parler de la relation entre les écrivains et les cinéastes, sont là aujourd’hui», a déclaré le président du festival qui se poursuit jusqu’au mercredi 7 juin prochain.

Hammadi Guerroum et ses mots émouvants ont visiblement touché son auditoire, y compris le président de la Commune du Maârif Abdessadeq Morchid. Son tour venu, ce dernier n’a pas lu de discours officiel, abandonnant ainsi la langue de bois familière chez les hommes politiques, au profit d’une intervention courte, où il a remercié le président du festival d’avoir choisi le complexe de sa commune pour y tenir cette manifestation. L’actrice Fatima Zahra Jaouhari, en maîtresse de cérémonie, a même tenté un jeu de mots en remerciant Abdessadeq Morchid «pour ses mots sincères».

Pour rappel, la compétition de ce festival, qui se déroule aussi dedans les locaux l’American Center, compte 12 longs métrages issus de 16 pays. Des films en lice pour décrocher le Grand prix «Anfa d’or», mais aussi les prix du jury, de la réalisation, du scénario et des meilleurs rôles féminin et masculin, ainsi que le prix spécial du festival et le prix de la cinématographie.

Présidé par le producteur français Alain Depardieu, le jury est composé de la cinéaste allemande Karin Schell, du réalisateur français Manuel Sanchez, de l’écrivaine marocaine Ghita El Khayat et du réalisateur marocain Lahcen Zinoun. Le programme du festival comporte également une compétition de courts métrages, avec 16 films, ainsi que la projection de 12 films documentaires hors compétition.