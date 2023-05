Marrakech: la 52ème édition du Festival national des arts populaires célèbre la diversité de la culture marocaine

La 52ème édition du Festival national des arts populaires (FNAP) aura lieu du 22 au 26 juin 2023 à Marrakech, sous le thème . Le plus ancien des festivals du Maroc promet «de métamorphoser la ville pendant 5 jours en un écrin scintillant, offrant aux spectateurs un voyage inoubliable à travers les couleurs, les sons et les saveurs d’un pays aux mille facettes», déclare dans un communiquél’Association le Grand Atlas, organisatrice de cet évènement, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.

Le festival investira cette année plusieurs lieux de la ville, en l’occurrence le Théâtre royal, la place Jamâa El Fna, la Place du 16 Novembre et l’esplanade Moulay El Hassan, où le public est invité à s’arrêter pour assister à des spectacles de poésie, de musique ou de danse.

Lire aussi : «Déserts», le dernier-né de Faouzi Bensaïdi, projeté en avant-première à Cannes

«Les rythmes enivrants de Gnaoua, les mélodies envoûtantes de l’Amazigh et les pas de danse effrénés de l’Ahouach se succèdent et se mêlent, dessinant une fresque sonore et visuelle aussi riche que variée. Chaque note, chaque geste, chaque sourire raconte une histoire, une légende, un pan de la mémoire collective marocaine», déclament les organisateurs dans le même communiqué.

La programmation du FNAP 2023 ambitionne ainsi de représenter chacune des régions du pays «du Rif au Sahara, de l’Atlas à la côte atlantique (…), offrant aux spectateurs un panorama de la diversité et de la richesse du patrimoine marocain».