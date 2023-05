L’improvisation théâtrale s’invite à la Villa des Arts de Casablanca

La Villa des Arts de Casablanca a abrité, les 19 et 20 mai, un tournoi international d’improvisation théâtrale, une discipline née dans les années 70 au Canada, inspirée des matchs de Hockey sur glace et qui trouve de plus en plus d’adeptes dans le monde, y compris au Maroc.

C’est ce que nous confirme Ayoub Naïm, comédien de la troupe Caz’impro, initiatrice de cet évènement avec le soutien de la Fondation Al Mada. «L’improvisation théâtrale au Maroc se porte très bien. Il y a de plus en plus de troupes qui s’intéressent à cette discipline et il y en a beaucoup aussi qui le font en darija», affirme Ayoub Naïm pour Le360.

Les troupes d’improvisation font des matchs. Deux troupes, représentant deux pays s’affrontent pendant une durée totale de 45 minutes en jouant plusieurs pièces, autour de thèmes décidés par l’arbitrage. Un arbitre habillé en tenue en rayures blanc et noire, ici en l’occurrence un des comédiens de la troupe Caz’impro lance le jeu, top chrono, puis siffle la fin du match.

Improvisation comparée ou improvisation mixte? Les deux sont de mise. Pour la première, chaque troupe imagine à son tour une pièce autour du thème lancée et dans la deuxième les deux troupes en compétition s’affrontent sur le même terrain de jeu et se donnent la réplique.

Hier, vendredi 19 mai, c’est la France et la Belgique qui ont ouvert le bal. Ils ont été suivis des compères de la troupe Marocaine Caz’impro. A la fin de chaque spectacle, le public vote pour son équipe préférée. Carton rouge ou carton jaune. C’est selon. Tout dépend de la profondeur du jeu, de la créativité et de l’émotion qui a été communiquée sur scène.