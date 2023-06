La 2ème édition du Festival du cinéma indépendant de Casablanca s’ouvre ce vendredi 2 juin

Le Festival du cinéma indépendant de Casablanca est de retour. Après le succès de la première édition, cette grand-messe faisant la part belle au cinéma d’auteur, les cinéphiles ont rendez-vous avec une deuxième édition prévue du 2 au 7 juin 2023.

Le programme Longs-métrages.

Le Festival prend place au complexe culturel Mohamed Zefzaf à Maarif, pour la projection des longs métrages ainsi que la cérémonie d’ouverture et la cérémonie de clôture. L’American Arts Center au quartier Gauthier abrite la projection des courts métrages et des documentaires, ainsi que les Master Class, les leçons de cinéma ainsi que l’organisation d’un laboratoire de formation pour accompagner les jeunes cinéastes dans la réalisation de leur film.

Le programme des Colloques et des master class.

Présidé par le critique de cinéma Hammadi Guerroum, le festival compte au programme cette année une quarantaine de films venant de plusieurs coins du monde et présélectionnés selon des critères bien précis. Les œuvres sont en lice pour remporter cinq prix: le prix Anfa d’or du long-métrage, le prix spécial du Jury, le prix de la réalisation, le prix du scénario, le prix d’interprétation masculine, et féminine et le prix de la cinématographie du festival.

Lire aussi : FICAK 2023: création de la Fédération des festivals panafricains de cinéma et de télévision

Le jury long-métrage est présidé par le producteur français Alain Depardieu, le frère de l’acteur français Gérard Depardieu, Ghita El Khayat, Lahcen Zinoun, Kain Schel et Manuel Sanchez.

Le Jury court-métrage est présidé par Khaoula Asebbab Sebbahi et réunit Seres Judith et Sanâa Assif.