«Pégase», de Mohammed Mouftakir, ouvre le Festival du film arabe à Casablanca dans une version remaniée

La 4ème édition du Festival du film arabe de Casablanca, qui se tient du 16 au 23 juin, ouvrira ses festivités ce vendredi avec la projection de «Pégase», premier long métrage de Mohamed Mouftakir et Grand Prix du Fespaco 2011. Le film, qui compte dans son casting Driss Roukhe, Majdouline El Idrissi, Anas El Baz et Saâdia Ladib, s’offre ainsi un nouveau rendez-vous avec le public, plus de 13 ans après sa première sortie en salles.

«Pourquoi “Pégase“, ce film qui date d’au moins 13 ans, fera-t-il l’ouverture de ce festival?», interroge à juste titre son réalisateur, dans un texte publié sur son compte Facebook officiel. «Tout simplement parce que c’est un film qui a marqué un peu son époque, et aussi parce que son réalisateur a pris le plaisir de le remonter durant la période du confinement», répond le même texte.

C’est donc à une version remaniée, avec un montage revisité par le cinéaste lui-même durant la pandémie du Covid-19, que les spectateurs auront droit ce vendredi sur la toile du Complexe Mohamed Zefzaf, à 20h30. De montage, il sera une nouvelle fois question avec Mohamed Mouftakir, puisqu’il sera le sujet central de la Masterclass qu’il animera le dimanche 18 juin à 17h, toujours au complexe Mohamed Zefzaf.

Fondé et dirigé par Fatema Nouali, ancienne présentatrice télé reconvertie dans la production, le Festival du film arabe de Casablanca prévoit dans cette 4ème édition une compétition longs métrages (fictions et documentaires), dont le jury est présidé par le Tunisien Ridha Behi, ainsi qu’une compétition courts métrages (fictions et documentaires), dont le jury est présidé par réalisatrice et scénariste saoudienne Hanaa Alomair.