Cinéma: l’actrice française Julie Gayet dans le nouveau film de Hicham Lasri

Hicham Lasri vient de boucler le tournage, à Casablanca, de son nouveau film, intitulé «Un couple heureux». Ce 7ème long-métrage du réalisateur a la particularité d’être son premier filmé majoritairement en langue française, et non pas en arabe darija comme il a eu l’habitude de le faire. Un choix que Lasri explique par la nature même de l’intrigue, mais aussi par son propre «désir de changement».

Corollaire de ce parti-pris, le casting réunit, outre des acteurs marocains, nombre de noms du cinéma français, dont Julie Gayet. Actrice, productrice et réalisatrice, cette dernière peut se targuer d’une riche filmographie qui la place au-dessus du simple personnage people, puisqu’elle est, dans la ville, l’épouse de l’ancien président français François Hollande.

Lors d’une rencontre avec Le360, en marge du tournage d’«Un couple heureux», Hicham Lasri a défendu son choix de dialogues (et du casting) francophones, soulignant que «l’identité n’est pas seulement une question de langue». «Le film peut parler de nous et comprendre qui nous sommes même s’il ne parle pas notre langue», argumente-t-il, insistant sur sa conviction que «le cinéma est un champ d’aventure» et qu’«un artiste doit oser le changement, la différence et avoir l’audace de sortir de sa zone de confort».

Si «Un couple heureux» joue la carte de la nouveauté, sa démarche cinématographique se situe toujours dans la continuité du travail du réalisateur. Ainsi, s’il dirige pour la première fois Nadia Kounda dans ce long-métrage, Hicham Lasri a déjà travaillé à plusieurs reprises avec Salah Ben Salah et Hassan Badida, les deux autres acteurs principaux qui partagent à l’affiche du film.